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    行車糾紛暴打77歲阿伯 鐵拳貨車司機：先挨打自衛反擊

    全武行過程被後方行車紀錄拍下上傳臉書。（記者林嘉東翻攝）

    全武行過程被後方行車紀錄拍下上傳臉書。（記者林嘉東翻攝）

    2022/05/06 20:33

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區南陽街今天發生一起行車糾紛，當街爆發全武行，身材壯碩的小貨車駕駛掄拳朝7旬老翁頭臉猛K至少15拳，打得老翁雙手摀臉退回駕駛座。過程被後方行車紀錄拍下上傳臉書，引發眾怒，網友痛罵小貨車駕駛，「太可惡，有必要對一老人家這樣嗎？」

    貼文者還指出，是年輕人先動手的，所以才有老人疑似要還手的畫面，覺得不應該這樣動手打人，而且是往死裡打。網友也留言怒批打人的貨車駕駛，「對老人動手，真沒品！」、「好可憐的老人家祝平安」、「好可憐，怎麼這樣打人家」、「希望警察看到影片可以取締暴力！」

    轄區社后派出所也留言回應：「已經找到兩造當事人了解事發經過，雙方均可提告維護自身權益」。

    社后派出所獲報後查出，這起行車糾紛發生在今天下午3點30分，49歲賴姓小貨車駕駛與後方開著轎車的77歲郭姓男子，在汐止南陽街發生行車糾紛。

    賴男指控，他是被後方郭男逼車才下車理論，是郭男先對動手，他才自衛反擊，他自己也有輕微擦傷。

    郭男被打後就醫，臉部、頭部有多處挫傷，傷勢集中在頭、臉，他因傷勢較重，就醫後先返家休息，擇日再至派出所對賴男提起傷害告訴。

    社后派出所指出，警方已請兩造當事人到案說明，依法偵辦。

    新北市汐止警分局社后派出所在臉書上回應：「已經找到兩造當事人了解事發經過，雙方均可提告維護自身權益」。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止警分局社后派出所在臉書上回應：「已經找到兩造當事人了解事發經過，雙方均可提告維護自身權益」。（記者林嘉東翻攝）

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