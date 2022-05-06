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    誇張！新北國小師被爆隱匿確診 外出喝酒、打麻將還傳染友人

    新北市某國小教師被爆料，PCR陽性卻隱匿疫情去朋友家打麻將，害友人確診外，隔離期間更偷跑出去喝酒聚餐。示意圖。（資料照）

    新北市某國小教師被爆料，PCR陽性卻隱匿疫情去朋友家打麻將，害友人確診外，隔離期間更偷跑出去喝酒聚餐。示意圖。（資料照）

    2022/05/06 18:50

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市某國小教師被爆料，PCR陽性卻隱匿疫情去朋友家打麻將，害友人確診外，隔離期間更偷跑出去喝酒聚餐。教育局證實，該案確實為某國小教師；衛生局則說，查證屬實可處最高200萬元罰金。據了解，該名教師4月25日確診後就未到校，無校園傳染風險。

    新北市1名國小老師被爆料，4月25日PCR陽性，卻謊稱只是感冒，與另名友人前往朋友家打麻將，隔離期間更一度宣稱自行快篩陰性外出喝酒，即便事後PCR結果出爐為陽性仍出門跑攤，脫序行徑讓朋友看不下去。

    教育局證實，該案確實為某國小教師，若教師有不當行為致影響學校聲譽者，查證屬實將請該校依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及具體事證，依情節程度據以考核。

    衛生局表示，民眾採檢陽性確診後必須居家照護10天不得外出，已針對遭檢舉行為展開調查，若查證屬實可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上、200萬元以下罰金。

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    新北市某國小教師被爆料，PCR陽性卻隱匿疫情去朋友家打麻將，圖為校園清消示意圖。（新北市政府教育局提供）

    新北市某國小教師被爆料，PCR陽性卻隱匿疫情去朋友家打麻將，圖為校園清消示意圖。（新北市政府教育局提供）

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