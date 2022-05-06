新北五股無在地高中 地方盼設立完全中學

新北市長侯友宜啟動行動治理，今天前往五股區公所與里長對談。（記者周湘芸攝）

2022/05/06 15:19

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜啟動行動治理，今天前往五股區公所與里長對談，會中有民代提到，五股區內無設立高中，學生升學需到其他區域，盼能設立完全中學，同時解決少子化問題，侯現場表示贊成，教育局則說，鄰近行政區域高中職資源仍足夠提供五股學生就讀，將視人口成長、學齡人口數及校地預定地取得情形研議可行性。

侯友宜表示，新莊、五股、泰山3區是大台北中心點，絕對不是邊陲地帶，現在新莊塭仔圳已經拆了、五股夏綠地也啟動整治，未來還要優化交通、建設污水下水道等。因應少子化也一定要思考完全中學，他也非常贊成設立社區高中。

在地議員宋明宗指出，五股夏綠地第一階段整治完成已翻轉五股風貌，但五股地區至今沒有一所高中能讓在地學生升學，盼規劃完全中學讓這些孩子能在地就學。

根據教育局資料顯示，新北市轄內無高中職的行政區包括深坑區、烏來區、五股區、石門區、三芝區、坪林區、平溪區、貢寮區（該區僅豐珠中學一間中途學校），其中位處都會區的僅五股區。

教育局表示，因應少子女化趨勢，估算鄰近五股的行政區域高中職資源，仍足夠提供該地區學生就讀，未來將視當地人口成長情形、學齡人口數及校地預定地取得情形通盤考量，研議設置可行性。

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