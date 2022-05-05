為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    未能就醫！8旬婦腹痛在家身亡 新北市衛生局：急診確有塞車狀況

    新北市衛生局呼籲，有Covid-19症狀或採檢需求可到防疫急門診或社區篩檢站，避免佔用醫療資源。圖為新北市政府疫情記者會。（記者周湘芸攝）

    新北市衛生局呼籲，有Covid-19症狀或採檢需求可到防疫急門診或社區篩檢站，避免佔用醫療資源。圖為新北市政府疫情記者會。（記者周湘芸攝）

    2022/05/05 21:38

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市一位80多歲婦人傳出疑似盲腸炎下腹劇痛，到醫院就診，但急診篩檢人潮爆量，她一連去了3家醫院都因等待過久或無法收治，只好回家，3日竟在家中身亡。新北市衛生局表示，這幾天多家醫院急診都有人潮爆滿情況，呼籲有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）症狀或採檢需求者，可先到防疫急門診或社區篩檢站，避免佔用醫療資源。

    因應武漢肺炎疫情，不少醫院急診出現篩檢爆量人潮。有媒體指出，這名80多歲婦人因下腹疼痛到診所就醫，診所判斷疑似為盲腸炎開立轉診單要她前往大醫院，不料，婦人一連跑了3家醫院急診，都因為篩檢人潮多等待過久或無法收治，原訂返家待連假結束後，3日再到診所看診，但兒子3日回家就看到婦人已經倒地沒有呼吸，打119求救仍回天乏術。

    據了解，該名婦人自診所轉診後，一連去了樹林仁愛醫院、輔仁大學附設醫院及衛生福利部台北醫院。其中，台北醫院表示，針對有緊急狀況前往就醫的民眾不可能拒絕收治，但1日尚未開設防疫急門診，急診排隊人潮約有4、50人，3日開設後已降為20人以下、甚至個位數，人潮已轉移至社區篩檢站。

    輔大醫院也說，急診每天人數確實很多，多被疫情篩檢排擠工作量，平均排隊人潮可達4、50人，人力吃緊，醫院5日已開設新冠急門診，將與疫情相關個案分流，讓有緊急狀況者可立即得到協助。

    衛生局指出，婦人前往醫院等待時可能情況尚不危急，因為排隊時間過長決定先返家休息，不料卻傳出憾事。民眾若有Covid-19相關症狀或採檢需求可到11家醫院的防疫急門診及社區篩檢站，或利用醫療院所的視訊診療服務，希望把急診醫療資源留給各種疾病的急重症患者。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「快篩陽性視同確診」5/12上路 3類對象適用免PCR採檢
    2022/05/05 17:22

    「快篩陽性視同確診」5/12上路 3類對象適用免PCR採檢
    確診父子因症急診躺地休息 高雄榮總說話了！
    2022/05/04 18:12

    確診父子因症急診躺地休息 高雄榮總說話了！

    「贅肉剋星」就算吃大餐再也不用怕
    急診篩檢爆量影響量能 侯友宜籲：有症狀、快篩陽再去醫院
    2022/05/04 16:21

    急診篩檢爆量影響量能 侯友宜籲：有症狀、快篩陽再去醫院
    急診每日湧2千名篩檢需求 台北醫院開設新冠急門診減輕負擔
    2022/05/04 14:56

    急診每日湧2千名篩檢需求 台北醫院開設新冠急門診減輕負擔

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    新北1歲確診童苦排1小時才看診 衛生局證實：不少醫院急診塞車
    2022/05/04 14:23

    新北1歲確診童苦排1小時才看診 衛生局證實：不少醫院急診塞車
    網稱強闖急診救兒一命 醫護揪「一疑點」：絕對是中國消息
    2022/05/02 18:52

    網稱強闖急診救兒一命 醫護揪「一疑點」：絕對是中國消息
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播