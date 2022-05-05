未能就醫！8旬婦腹痛在家身亡 新北市衛生局：急診確有塞車狀況

新北市衛生局呼籲，有Covid-19症狀或採檢需求可到防疫急門診或社區篩檢站，避免佔用醫療資源。圖為新北市政府疫情記者會。（記者周湘芸攝）

2022/05/05 21:38

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市一位80多歲婦人傳出疑似盲腸炎下腹劇痛，到醫院就診，但急診篩檢人潮爆量，她一連去了3家醫院都因等待過久或無法收治，只好回家，3日竟在家中身亡。新北市衛生局表示，這幾天多家醫院急診都有人潮爆滿情況，呼籲有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）症狀或採檢需求者，可先到防疫急門診或社區篩檢站，避免佔用醫療資源。

因應武漢肺炎疫情，不少醫院急診出現篩檢爆量人潮。有媒體指出，這名80多歲婦人因下腹疼痛到診所就醫，診所判斷疑似為盲腸炎開立轉診單要她前往大醫院，不料，婦人一連跑了3家醫院急診，都因為篩檢人潮多等待過久或無法收治，原訂返家待連假結束後，3日再到診所看診，但兒子3日回家就看到婦人已經倒地沒有呼吸，打119求救仍回天乏術。

據了解，該名婦人自診所轉診後，一連去了樹林仁愛醫院、輔仁大學附設醫院及衛生福利部台北醫院。其中，台北醫院表示，針對有緊急狀況前往就醫的民眾不可能拒絕收治，但1日尚未開設防疫急門診，急診排隊人潮約有4、50人，3日開設後已降為20人以下、甚至個位數，人潮已轉移至社區篩檢站。

輔大醫院也說，急診每天人數確實很多，多被疫情篩檢排擠工作量，平均排隊人潮可達4、50人，人力吃緊，醫院5日已開設新冠急門診，將與疫情相關個案分流，讓有緊急狀況者可立即得到協助。

衛生局指出，婦人前往醫院等待時可能情況尚不危急，因為排隊時間過長決定先返家休息，不料卻傳出憾事。民眾若有Covid-19相關症狀或採檢需求可到11家醫院的防疫急門診及社區篩檢站，或利用醫療院所的視訊診療服務，希望把急診醫療資源留給各種疾病的急重症患者。

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