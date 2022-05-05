高登環球負責人挨告詐欺 北檢「輪分」剛好分到黑金組偵辦

新北市議員葉元之爆料，高登環球生醫董事長劉緯澤之前有欠債、違反違藥事法等前科，現在還涉嫌詐欺，被害人去年10月提告，案件目前在台北地檢署偵辦中。（擷自葉元之臉書）

2022/05/05 20:13

〔記者錢利忠／台北報導〕衛福部向多家廠商緊急採購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，新北市議員葉元之爆料，其中「高登環球生醫公司」前身是小吃店，董事長劉緯澤的公司只有3個人，之前還有欠債、違反違藥事法等前科，如今還被控詐欺，涉謊稱獲日本吉卜力公司授權製、販宮崎駿動畫口罩詐取300萬授權金，目前由台北地檢署檢肅黑金專組分「他字案」調查中。

據了解，此詐欺案原由台中地檢署偵辦，被害人去年10月提告後，今年3月18日，台中地檢署將此案移轉管轄至北檢，北檢受理後，依照一般「輪分」案程序，而非「指分」給特定檢察官，剛好分到給檢肅黑金專組「忠組」承辦檢察官偵辦，全案目前仍是「他字案」。

葉元之今質疑，衛福部跟高登環球生醫公司採購16.5億元的快篩試劑，有沒有做好把關？尤其昨天爭議爆發後，劉緯澤就說要棄標，他質疑是不是怕事情愈滾越大，可能會有愈多的事情被查出來，才趕快斷尾求生？

關於這件詐欺案件，受害者是葉元之的「學長」李先生；李先生說，去年2月，他經朋友介紹結識劉緯澤，劉緯澤宣稱有朋友付了22萬美金，取得日本吉卜力卡通的口罩授權，問他要不要做，他是通路商兼做口罩，便答應接手；去年3月簽約時，劉緯澤原本要用旗下的萬澤科技公司簽約，後來又說萬澤有涉及藥事法案件，建議改用另一家公司名稱，而這家公司就是「高登環球生醫公司」。

李先生指控，雙方合約還沒簽，劉緯澤又建議跟吉卜力音樂會主辦單位「乙蝶公司」簽約，最後的簽約公司是「乙蝶」，支付330萬元授權金，並製作完成3、400萬片的口罩之後，去年9月卻收到「乙蝶」的存證信函，稱沒有取得日本授權，口罩不能賣，當時他起了疑心，直接向日本吉卜力詢問，得到答覆是從沒跟任何台灣公司談過授權，他才發現受騙；吉卜力很重視這起事件，已委託律師跟他一起提告。

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