摸黑闖空門偷百件骨董 汐止警6小時逮竊賊2人組

康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的瓷器等古玩近百件。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

2022/03/05 15:31

〔記者林嘉東／新北報導〕康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。

新北市汐止警分局昨天上午8時許獲報，轄內瑞松街一棟透天厝倉庫遭人洗劫一空，搬走屋主珍藏多年的古董，有陶瓷器、青銅器、古董刀、玉璽等古董近百件，估計價值約400多萬元台幣。

警方獲報後組成專案小組偵辦，發現竊賊全程戴口罩犯案，開著租賃小貨車犯案，下午2時許循線至新北市蘆洲區逮到租車的康男，起出剛竊走的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等贓物；傍晚5點再循線逮到在藝品店內泡茶的陳姓男子。

警訊後，將康、陳2人依加重竊盜罪嫌送辦。

康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍等等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

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