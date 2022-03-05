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    世界宗教博物館慶祝國際婦女節 沙龍式論壇拓展女力視野

    世界宗教博物館慶祝國際婦女節，沙龍式論壇拓展女力視野。（宗博館提供）

    世界宗教博物館慶祝國際婦女節，沙龍式論壇拓展女力視野。（宗博館提供）

    2022/03/05 14:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館發展基金會為慶祝國際婦女節，攜手紅坊文教藝術協會5日在宗博館舉辦「改變『氣』『氛』！性平今日、永續明日」沙龍式論壇，邀請各領域表現傑出的女性代表，暢談如何培育全球性的女力視野，傳遞世界性的軟實力與職場創見。

    宗博館長馬幼娟說，「彼此給力，未來美麗。」全球女性約佔全人類48到49%，除了肩負個人、家庭、職場責任，在極端氣候、衝突戰爭的時局下，足以撐起半邊天的女性朋友更應共同維護地球生態，宗博館今年以婦女節沙龍式論壇，由神聖的「向女神致敬」（Opening - Devi Pooja）揭開活動序幕，以印度文化儀式，為全體參加者祈福，也為全球女性祝福。

    馬幼娟代表主辦單位歡迎大家到場，表示宗博館2001年開幕以來，始終提醒人們反省，用愛與和平，落實尊重、包容、博愛的創館精神，從以人為本位，到兼愛善待萬物眾生，互濟共生、相依共存，如同世界宗教博物館創辦人心道法師近來主張的「靈性即生態，生態即靈性」理念，日前公開呼籲「為生態我們必須止戰」，期勉不在衝突裡找和平，而是從分享中找和平。

    宗博館配合靈性生態館啟用，支持歷年「愛與和平」系列特展衍生商品，收入挹注生態永續特展推動基金，邀請大家善用博物館平台，一起關注氣候變遷及生態永續的議題。

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