為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北市歡慶國際婦女節 白嘉莉分享保持優雅的秘訣

    新北市長侯友宜（左二）與新北愛心大使白嘉莉（右二）共同出席國際婦女節活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（左二）與新北愛心大使白嘉莉（右二）共同出席國際婦女節活動。（記者翁聿煌攝）

    2022/03/05 12:52

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府慶祝2022年國際婦女節，今（5日）舉辦「疫起走過，Woman Can Be」2022新北市歡慶國際婦女節活動，社會局邀請擔任新北愛心大使的資深藝人白嘉莉到場，與在場婦女一起歡度佳節。新北市長侯友宜說，新北市第一線醫護人員7成是女性，家庭中也有超過6成的女性家庭照顧者，感謝新北市所有女性，發揮溫柔與韌性，共同守護新北家園。

    新北市政府在市民廣場舉辦大型的湸活動，白嘉莉響應2022年國際婦女節主題「打破偏見（#BreakTheBias）」，分享人生的優雅秘訣，白嘉莉表示「活到老，學到老」是她最喜歡的一句話，鼓勵女性朋友要持續學習、充實自己，歲月更會沉澱出女人獨特的優雅與美麗。

    侯友宜分享從過去到現在市府推動的婦女重要政策與福利，有設置超過50處的婦女、新住民及單親服務中心與據點、全國首創的新北好孕專車產檢補貼、弱勢家庭坐月子到宅服務，翻轉性別刻板印象的女性居家水電方案，以及在新北各偏區學校及51處實物銀行推動的月經平權計畫，表達對婦女的重視與支持。

    侯友宜表示，在新北市第一線醫護人員，有7成是女性，在家庭中也有超過6成女性家庭照顧者，擔負著重要且辛苦的家庭照顧工作，感謝新北市所有女性，發揮溫柔與韌性，共同守護新北、台灣這個大家園。

    新北市長侯友宜（中）與來賓一起隨著音樂伸展肢體。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）與來賓一起隨著音樂伸展肢體。（記者翁聿煌攝）

    新北市舉辦國際婦女節活動，新北長侯友宜（中）感謝婦女對家庭及社會的重要付出。（記者翁聿煌攝）

    新北市舉辦國際婦女節活動，新北長侯友宜（中）感謝婦女對家庭及社會的重要付出。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白嘉莉受聘擔任「新北愛心大使」 熱情粉絲捐款1千萬一同行善
    2022/03/05 11:37

    白嘉莉受聘擔任「新北愛心大使」 熱情粉絲捐款1千萬一同行善
    最美主持人白嘉莉也是畫家！金門國際版畫展 還有翁倩玉作品
    2022/01/27 23:35

    最美主持人白嘉莉也是畫家！金門國際版畫展 還有翁倩玉作品

    黑科技再出招！甩開深層脂肪很簡單
    白嘉莉飛美獨享超級商務艙 專屬洗手間超禮遇
    2021/11/19 22:47

    白嘉莉飛美獨享超級商務艙 專屬洗手間超禮遇
    白嘉莉五星級飯店為家 貴氣不減
    2021/10/21 05:30

    白嘉莉五星級飯店為家 貴氣不減
    韓國瑜近照流出 網友直呼不一樣了
    2021/03/02 15:49

    韓國瑜近照流出 網友直呼不一樣了
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播