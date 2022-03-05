新北市歡慶國際婦女節 白嘉莉分享保持優雅的秘訣

新北市長侯友宜（左二）與新北愛心大使白嘉莉（右二）共同出席國際婦女節活動。（記者翁聿煌攝）

2022/03/05 12:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府慶祝2022年國際婦女節，今（5日）舉辦「疫起走過，Woman Can Be」2022新北市歡慶國際婦女節活動，社會局邀請擔任新北愛心大使的資深藝人白嘉莉到場，與在場婦女一起歡度佳節。新北市長侯友宜說，新北市第一線醫護人員7成是女性，家庭中也有超過6成的女性家庭照顧者，感謝新北市所有女性，發揮溫柔與韌性，共同守護新北家園。

新北市政府在市民廣場舉辦大型的湸活動，白嘉莉響應2022年國際婦女節主題「打破偏見（#BreakTheBias）」，分享人生的優雅秘訣，白嘉莉表示「活到老，學到老」是她最喜歡的一句話，鼓勵女性朋友要持續學習、充實自己，歲月更會沉澱出女人獨特的優雅與美麗。

侯友宜分享從過去到現在市府推動的婦女重要政策與福利，有設置超過50處的婦女、新住民及單親服務中心與據點、全國首創的新北好孕專車產檢補貼、弱勢家庭坐月子到宅服務，翻轉性別刻板印象的女性居家水電方案，以及在新北各偏區學校及51處實物銀行推動的月經平權計畫，表達對婦女的重視與支持。

侯友宜表示，在新北市第一線醫護人員，有7成是女性，在家庭中也有超過6成女性家庭照顧者，擔負著重要且辛苦的家庭照顧工作，感謝新北市所有女性，發揮溫柔與韌性，共同守護新北、台灣這個大家園。

新北市長侯友宜（中）與來賓一起隨著音樂伸展肢體。（記者翁聿煌攝）

新北市舉辦國際婦女節活動，新北長侯友宜（中）感謝婦女對家庭及社會的重要付出。（記者翁聿煌攝）

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