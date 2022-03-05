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    朱立倫批「保證不停電」是空話 籲蔡英文召開能源會議

    國民黨主席朱立倫呼籲蔡英文放下黨派、意識形態，召開能源會議。（記者何玉華攝）

    國民黨主席朱立倫呼籲蔡英文放下黨派、意識形態，召開能源會議。（記者何玉華攝）

    2022/03/05 12:49

    〔記者何玉華／新北報導〕303全台大停電，經濟部長王美花在立法院答詢，保證未來一年內不會再發生；鴻海創辦人郭台銘也在臉書發文為經濟部長、台電緩頰；國民黨主席朱立倫今天表示，這些保證都是空話，政府不要用騙、用遮掩的方式面對問題，真正的關鍵是能源政策出問題，電不夠，呼籲總統蔡英文拋下意識形態、跳開黨派，召開能源會議，朝野共同討論出負責可行的能源政策。

    朱立倫表示，蔡英文3月1日跟所有工商團體保證供電會穩定，結果3月3日大停電，這些保證都是空話；就算經濟部長、台電董事長下台都沒有用，因為真正的關鍵是整體的能源政策出了問題，神仙來都沒有辦法，電就是不夠，你要怎麼辦？政府不要把眼睛遮起來，已經聽到太多太多的中小企業反映要申請用電，台電因為電不夠，沒有辦法供應。

    朱立倫說，政府不能一邊安撫民眾，結果明天跳電、後天缺電，然後生不出電來給中小企業用；不要用騙的、用遮掩的方式，朝野政黨一起負責任地來共同討論出真正負責可行的能源政策。

    朱立倫說他贊同郭台銘提的召開能源會議，呼籲蔡英文跳開黨派、拋下意識形態，為台灣、為拚經濟一起召開能源會議，國民黨願意跟民進黨、各黨派，好好的來重新檢討臺灣的能源政策。

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