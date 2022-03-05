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    首頁　>　新北市

    白嘉莉受聘擔任「新北愛心大使」 熱情粉絲捐款1千萬一同行善

    新北市長侯友宜聘請白嘉莉擔任新北愛心大使。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜聘請白嘉莉擔任新北愛心大使。（記者翁聿煌攝）

    2022/03/05 11:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府5日宣布聘請有「最美麗節目主持人」稱號的白嘉莉，擔任「新北愛心大使」，由市長侯友宜頒發聘書，記者會現場還有合環建設董事長黃正勝和嘉威會計師事務所所長張威珍2人，為支持偶像各捐贈500萬元給新北市好日子愛心大平台，白嘉莉也挑選2幅自己手繪作品贈送兩人，希望大家一起奉獻愛心，讓社會更溫暖。

    侯友宜表示，白嘉莉為台灣知名主持人，早年的綜藝節目「群星會」、「銀河璇宮」都可以看到她的倩影，除了多才多藝，還能以英、日、法等多種語言訪問節目嘉賓，白嘉莉近年積極從事公益活動，因此新北市府力邀她擔任新北愛心大使，白嘉莉也欣然接受與新北市共同發揮愛心，關懷社會、照顧弱勢。

    侯友宜並且感謝黃正勝及張威珍長期熱心公益，除了在疫情嚴峻期間慷慨解囊外，平日也以實際行動捐贈好日子愛心大平台各項專案幫助許多弱勢民眾，這次兩人又合計捐贈1千萬元，讓新北市成為一個最有愛心和溫度的城市。

    社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台，自2019年6月開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至今年1月底止，已媒合善款11億2027萬3338元、物資市值24億5570萬2716元，共計35億7597萬6054元，累計超過2千2百多萬人次受益。

    黃正勝（左二）及張威珍（右二）合捐1000萬給新北市好日子愛心大平台。（記者翁聿煌攝）

    黃正勝（左二）及張威珍（右二）合捐1000萬給新北市好日子愛心大平台。（記者翁聿煌攝）

    有「最美麗節目主持人」稱號的白嘉莉，至今仍然光彩動人。（記者翁聿煌攝）

    有「最美麗節目主持人」稱號的白嘉莉，至今仍然光彩動人。（記者翁聿煌攝）

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