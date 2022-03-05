秀朗橋北側區段徵收案啟動在即 堤外增停車位因應

秀朗橋北側區段徵收案將啟動，現況停車場屆時將拆除，地政局協調在堤外增加停車位。（新北市地政局提供）

2022/03/05 10:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市中和區秀朗橋北側區段徵收案經內政部審議通過，新北市政府地政局將於4月公告區段徵收，正式啟動區段徵收作業；範圍內的停車場將拆除，地政局配合在基地南側、堤外追風停車場增加200多個停車位。

秀朗橋北側區段徵收案最早在1999年、2005年即發布實施，但因河川安全管制遲遲無法開發，直到2020年5月，經濟部水利署公告解除管制，市府立刻依地方需求針對交通動線及土地使用管制檢討都市計計畫變更，並同步辦理抵價地比例報核、協議價購、地上物查估等區段徵收前置作業。

地政局表示，秀朗橋北側開發案位於秀朗橋頭，介於新北環河快速道路及成功路既有社區間，開發面積約4.255公頃；區內目前的停車場後續將配合施工拆除，為降低民眾不便，在基地南側增設約40格臨時停車位，並協調在堤外追風停車場增設約200格停車位，提供周邊居民停車。

區段徵收案於2022年3月2日經內政部審議通過，地政局預計4月公告區段徵收，啟動區段徵收作業。本區規劃住宅區2.08公頃，公共設施包含3座公園、1處廣場兼停車場用地、1處消防用地及綠地、道路用地；開發完成後，將可補足周邊公共設施不足，可提升當地防救災系統、縫合中永和的都市景觀。

地政局表示，此案開發將是新北第一個低衝擊開發（LID）示範案，透過透水鋪面、雨水儲集系統等規劃設計，在開發的同時減緩對自然的衝擊與破壞。區段徵收公告期間將受理申領抵價地，公告期滿後15日內發放徵收補償費，預定下半年工程開工、2025年完工。

秀朗橋北側開發案位於秀朗橋頭，介於新北環河快速道路及成功路既有社區間，開發面積約4.255公頃。（新北市地政局提供）

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