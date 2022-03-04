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    首頁　>　新北市

    中和虐貓致死案 男子落淚坦承潑強鹼

    林嫌（背對鏡頭者）坦承失手造成浪貓墜樓身亡。（動保處提供）

    林嫌（背對鏡頭者）坦承失手造成浪貓墜樓身亡。（動保處提供）

    2022/03/04 19:43

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區2月26日有民眾通報在中正路某社區後方發現貓隻屍體，疑被人為虐死，新北市動物保護防疫處連日派員會同警方偵辦，透過一罐已開啟的貓罐頭，終於突破30餘歲林姓嫌犯心防，坦承是因為浪貓多次在陽台便溺，憤而誘捕及潑灑強鹼、並造成浪貓墜樓死亡，動保處已將全案函送地檢署偵辦。

    新北市動保處表示，經民眾通報於上個月26日凌晨發現一隻虎斑浪公貓摔死在中和區中正路某巷內，身上毛皮並遭強鹼燙傷，引發眾怒，動保團體強烈要求找出凶手，動保處依地緣關係派員連日查訪苦無具體事證，辦案一度陷入膠著。

    楊淑方說，工作人員堅持不懈，但因社區每戶住戶作息不同，工作人員分成日夜班調查，並動員分工調閱監視器畫面，經過抽絲剝繭，在家住3樓的林姓男子住家發現一個吃過的貓罐頭，經約談林姓嫌犯說明，林嫌起初矢口否認，最後終於突破林姓男子心防，坦承犯案。

    林姓男子表示，因住家後陽台長期遭流浪貓進入並大小便，他先前使用貓刺網防止浪貓入侵沒有作用，遂上網買誘捕籠及罐頭，順利將貓咪捕捉帶回屋內，因貓咪對林嫌有強烈敵意並作勢要攻擊，林嫌一氣之下，拿水管疏通劑往貓咪頭部及身體潑灑，因疏通劑具有強鹼，貓咪受傷掙扎，林嫌發現鑄下大錯，趕快又拿水往貓隻身上潑灑，想要稀釋強鹼，但為時已晚，林嫌不知怎麼處理，才將貓籠打開放走該隻貓咪，但貓咪因傷重摔落1樓地面後傷重死亡。

    楊淑方說，嫌犯於筆錄時不敵良心譴責、落淚懊悔不已，但已無法挽回逝去的毛寶貝生命，其虐待動物致死行為已涉及刑責，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上2百萬元以下罰金，她呼籲民眾有流浪動物問題，應通報動保處協助處理，切勿一時衝動，造成無法彌補結果。

    動保處會同警方將嫌犯（中）帶回警局偵辦。（動保處提供）

    動保處會同警方將嫌犯（中）帶回警局偵辦。（動保處提供）

    動保處人員在案發現場依地緣關係尋找凶嫌的蛛絲馬跡。（動保處提供）

    動保處人員在案發現場依地緣關係尋找凶嫌的蛛絲馬跡。（動保處提供）

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