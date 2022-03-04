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    蘆洲、五股、關渡橋、龍形渡船頭 營造八里左岸新亮點

    蘆洲濕地示範區模擬圖。（新北市高灘處提供）

    蘆洲濕地示範區模擬圖。（新北市高灘處提供）

    2022/03/04 12:04

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處再造淡水河左岸「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，4個亮點區域改造動工，希望活化蘆洲、五股及八里沿岸的文化特色地點，串聯左岸新舊元素，預計2023年6月完工，總經費1.2億元。

    高灘處於2020年著手再造，選定八里左岸4個亮點區域，沿河岸由南往北分別是蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集活動區、關渡橋周邊環境改善工程及龍形渡船頭休憩廣場改善工程。

    高灘處表示，蘆洲濕地示範區透過整理紅樹林，讓逐漸陸化的河岸恢復成泥灘地的河口濕地樣貌，讓蟹類、彈塗魚等生物棲息，也讓鳥類有狩獵的場域，促進生態循環。

    五股獅子頭山水匯集活動區利用既有地形構築三種不同形式的垂直連接空間，緩坡、草階及溜滑梯，提供跨年齡層休憩、賞景。

    關渡橋周邊環境改善工程梳理動線，重整鋪面廣場，並以局部架高的木平台保存河岸多孔隙棲地，同時也提供民眾停留，設計可坐、可躺、又可觀賞關渡大橋的舒適空間。

    龍形渡船頭休憩廣場藉由河岸線型調整，在不影響河川通洪斷面的前提下，重整廣場和自行車動線，沿襲龍形地區自古作為漁船泊船、媽祖庇護、造船修船的歷史元素，將閒置空間打開作為涼亭休憩站。

    高灘處表示，完工後，八里左岸將展現自然環境與人文結合的全新水岸空間，讓民眾從蘆洲順著淡水河畔到八里，沿途都可悠遊賞景。

    關渡橋周邊環境改善模擬圖。（新北市高灘處提供）

    關渡橋周邊環境改善模擬圖。（新北市高灘處提供）

    龍形渡船頭休憩廣場改善工程模擬圖。（新北市高灘處提供）

    龍形渡船頭休憩廣場改善工程模擬圖。（新北市高灘處提供）

    五股獅子頭山水匯集活動區建置工程模擬圖。（新北市高灘處提供）

    五股獅子頭山水匯集活動區建置工程模擬圖。（新北市高灘處提供）

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