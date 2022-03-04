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    首頁　>　新北市

    疫情警戒不跑攤 新北議會質詢率不升反降13％

    新北市在地深蹲協會公布新北市議會第3屆第6次定期會的監督報告，整體質詢率下降13%，年齡最資深的黃林玲玲議員，質詢率卻是百分百。（記者何玉華攝）

    新北市在地深蹲協會公布新北市議會第3屆第6次定期會的監督報告，整體質詢率下降13%，年齡最資深的黃林玲玲議員，質詢率卻是百分百。（記者何玉華攝）

    2022/03/04 11:42

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市在地深蹲協會公布新北市議會第3屆第6次定期會的監督報告，從整體數據上來看，與第5次定期會相較，質詢率下降幅度13%，百分百質詢的從17人下降到5人，多數是年輕議員，唯獨年齡最資深的黃林玲玲議員一枝獨秀；以各選區來看，平均質詢率也下滑，尤以第6選區區（永和）下降23%最多。

    深蹲協會理事長曾柏瑜指出，第5次定期會因疫情影響暫停質詢，這次定期會開議期間仍處於第2級疫情警戒，議員大幅減少跑攤等活動行程，「地方事務繁忙」不再是低質詢率的理由，但質詢率卻不升反降，讓人遺憾。

    這份報告指出，第6次定期會議員的整體表現都呈現下降趨勢，上次定期會質詢率突破7成大關，本次大幅退步至57%，質詢100%的議員從17人，剩下陳偉杰、黃林玲玲、江怡臻、洪佳君、蘇泓欽等5人。其中，陳偉杰、江怡臻、蘇泓欽都是首度當選議員，江怡臻、蘇泓欽又與洪佳君桐同屬第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員；1942年次的黃林玲玲雖已80歲，不僅出席議會問政，各種活動行程也常見身影。

    議員的問政表現不只在質詢率，監督報告也計算了議員的提案數，最高的是原住民議員馬見Lahuy．Ipin議員的127案，附議數最高的是第7選區陳世榮的195案；雖然沒有議員提案數量為0，但有15名議員的提案數低於3案。被提案數最多的局處，過去是交通局，這次是教育局，其後依序為工務局、交通局、社會局、衛生局。監督報告電子版網址：https://reurl.cc/yQlbka。

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