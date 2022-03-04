聽聞是「離職檢察官」求助遭詐 假律師判刑1年2月

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2022/03/04 11:27

〔記者王定傳／新北報導〕江姓民眾與陳姓男子的父親是朋友，江某因聽聞陳男是離職檢察官、現在擔任律師並經營律師事務所，沒多加查證，就介紹弟媳找陳男處理催討債務民事案件；雙方碰面後，陳男佯裝成律師，向江某弟媳詐得37萬元，之後又向江某之女詐得70萬元，總計107萬元，新北地院審理後依詐欺取財罪，判處陳男1年2月徒刑。

法界人士提醒，部分民眾常常只因聽說，就相信對方真的是律師，進而衍生出許多假律師詐財案，其實法務部有一套律師查詢系統，上網輸入律師姓名，就可以得到許多的訊息確認真偽，如：執業狀態、性別、出生年份、證書字號、事務所名稱、聯繫方式、懲戒記錄等。

檢警調查，江某因為聽說且未查證，一直以為46歲的陳男是律師；2016年間，江某得知弟媳有意委任律師處理催討債務的民事案件，因此介紹弟媳與陳男認識，雙方碰面後，陳男佯稱自己是執業律師或以LINE暱稱：「陳律師」與江某弟媳聯繫，導致對方受騙，以為他真的是律師。

檢方調查，陳男隨後以必須支付委任費或債務人存款已遭法院查封，要求其弟媳匯款解除查封，從對方手中詐得37萬元。

檢方調查，2018年間，陳男因聽聞江某之女有借名登記民事事件，須委任律師又毛遂自薦佯稱自己是律師，再以調閱地政資料、安排調解庭、辦理過戶、申領權狀等理由，從被害者手中詐取70萬元。

上述2名被害者因遲遲未收到訴訟公文、開庭通知，或雖有詢問進度，但陳男總是藉詞推托，進而發現遭騙而提告；檢方偵辦時，陳男否認犯行；不過，由於被害者及證人均指證歷歷，加上LINE對話記錄為證，檢方因此依詐欺取財罪嫌起訴陳男。至於陳男被控違反律師法部分，檢方則認為，陳男雖有自稱是律師，但沒證據證明他有著手進行訴訟事件，與律師法構成要件不符。

法院審理時，陳男認罪，表示已私下與被害者和解，但未提出和解書，雖承諾即將履行和解條件，之後又改稱需延至本案宣判日後才能給錢付，被害者則表示不同意該和解條件且不願意原諒，請求依法處理，法官審理後依詐欺取財罪判他1年2月徒刑，可上訴。

法務部律師查詢系統，網址為：「https://lawyerbc.moj.gov.tw/」。（法務部律師查詢系統）

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