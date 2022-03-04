全台大停電要請吃雞排？侯友宜：「人民需要電、不需要雞排！」

新北市長侯友宜被問到缺電時指出，人民需要電力，不需要雞排。（記者翁聿煌攝）

2022/03/04 11:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕3月3日全台大停電話題持續延燒，外界拿經濟部長王美花要請雞排開玩笑，新北市長侯友宜今天針對此事嚴肅指出，人民需要的是電，不需要雞排，買了太多食物也沒地方放，而且缺電造成損害，也是沒有意義，他指出，該負責任的政府，就要清楚解決缺電問題，而且不能一再發生，這才是人民所希望的。

興達電廠故障造成大停電，驚動總統蔡英文中午要前往視察，侯友宜今天問及此事指出，5年4次或是一年3次大停電，停電造成的產業與人民多大傷害，尤其幾次停電後，都說要檢討，也檢討了，反而今年發生特別多，所以停電絕對是結構性問題，不是單一問題，更不是一句話「人為疏失」，來搪塞過去，政府面對這些問題要拿出決心勇氣決心去改變，不是一張紙上談兵的檢討書，或是基層懲處、換掉就解決問題。

侯友宜指出，如果政府願意把電力發展的路徑圖跟未來電價如何公開透明，甚至包括所有缺電跟為什麼無法穩定電力供應，很清楚向全國說清楚，面對這些問題要怎麼做，讓民眾不要恐慌，讓產業不要受到損失，這才是一個態度，如果都說是人為疏忽，一而再、再而三不斷發生，這就是不負責任的政府。

所以蔡總統到興達電廠去，希望發生那麼多次停電後，真的能夠徹底解決，面對能源問題真的要好好思考，對於是否需要有人下台？侯友宜說，傷害都已經造成，最重要的，不是一句「人為疏忽」，或是誰負責就解決問題，沒有去改變等於是空談，要實際拿出解決問題的辦法，下次不要發生，現在說自請處分都沒有多大意義。

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