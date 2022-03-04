剋侯友宜恐需初生之犢 新北市長人選林佳龍倡在地優先

台中市前市長林佳龍（右）接受廣播節目專訪。（記者謝君臨翻攝）

2022/03/04 10:38

〔記者謝君臨／台北報導〕佈局年底縣市首長選舉，民進黨由誰挑戰現任新北市長侯友宜，外界持續關注。台中市前市長林佳龍今接受廣播節目專訪時，表明應以「在地優先」，給年輕人機會，並指民進黨在新北市有9席立委，好幾位是七年級生，應先評估他們。他也認為，侯友宜是非典型政治人物，要剋他可能要初生之犢的年輕形象。

林佳龍上午出席「POP撞新聞」廣播節目，接受媒體人黃暐瀚專訪，身為民進黨選對會成員之一，林佳龍以個人觀點針對年底縣市首長選舉發表看法。

對於是否出戰新北市長，林佳龍強調「在地優先」，應給年輕人機會，「我也曾經如此，在台中，若沒有第一次選敗，怎麼會有後來當上市長」。他說，新北市12席立委，有9席是民進黨，好幾位是七年級生，「我覺得應該優先評估他們」。

林佳龍認為，侯友宜是非典型政治人物，他可能遇強則強，以前行政院長蘇貞昌是最強的，可是他（指侯友宜）就不理你，說做事就好不要講政治，所以真正最適合、要剋他的，也許不是傳統的政治人物，而是初生之犢、年輕的，具有另外的形象者，在考量PK時，可能A贏B，B贏C，C又贏A。

至於是否回鍋參選台中市長，林佳龍說，若他再選台中市長，將會擋到黨內後進人才，「成功不必在我，但成功一定有我」，他也推薦立法院副院長蔡其昌、黨內立委何欣純、張廖萬堅及莊競程，並指國民黨現任台中市長盧秀燕太被神化，她涉及很多土地利益、炒作的問題，民進黨很有可能贏。

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