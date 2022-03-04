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    侯友宜重批缺電：老用「人為疏忽」搪塞就不是一個負責任的政府！

    侯友宜重批缺電，如果老是用「人為疏忽」搪塞，就不是一個負責任的政府。（記者翁聿煌攝）

    侯友宜重批缺電，如果老是用「人為疏忽」搪塞，就不是一個負責任的政府。（記者翁聿煌攝）

    2022/03/04 09:46

    〔記者翁聿煌／新北報導〕3月3日全台大停電，引發各界議論，新北市長侯友宜今天指出，不管是5年來的4次大停電，或是1年3次大停電，都對人民和產業傷害非常大，昨天有很多民眾都說，「你爬樓梯爬了幾層？」「家裡的電造成多大傷害？」尤其產業應變都來不及，缺電問題絕對是結構性的問題，不是單一問題，不是一句「人為疏忽」就能搪塞過去，如果老是用「人為疏忽」搪塞，就不是一個負責任的政府。

    侯友宜今天上午到中和碧河宮參拜，被媒體問到3日大停電事件，侯友宜表示，尤其說要檢討，513和517的兩次大停電，講了很多原因，昨天還是造成這樣的傷害，檢討不要淪為紙上談兵，要好好深刻去面對這些問題，拿出勇氣，決心改革，才會沒有缺電的危機，不然像是昨天太陽下山，太陽光電沒法用，「我們的備載容量在那裡？」這些問題，人民都有很多的疑惑。

    侯友宜說，請政府拿出電力發展路徑，以及未來在整個電價到底要給產業帶來多大的負擔，甚至台灣需要不只是不缺電，電力更要穩定，這些不是只有檢討，更要勇敢承擔。

    對於經濟部長王美花自請處分，侯友宜表示，一連3次停電，每次都在檢討，每次追究責任，追究都說是「人為疏失」，結果都是辛苦的基層台電人員受到懲處，結構性和政策性問題都沒解決，老是處分底下同仁，問題還是一再發生，所以不是處分的問題，是身為政府，要做一個有為負責的政府，清楚地用解決結構性問題的方式來面對，不是一句話「誰下台、處分了誰」永遠都是在基層打轉。

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