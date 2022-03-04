唱歌酒後互看不順 屁孩噴滅火器害賓利車蒙灰

許嫌（右上方）持滅火器噴灑，連吳男開的賓利車也蒙灰。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/04 09:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市許姓屁孩與吳姓工人兩方屁孩，今天凌晨近4時從新莊歌喉讚KTV唱歌離開，搭電梯時帶著酒意的雙方互看不順眼，先在電梯內互嗆，到一樓後許姓男子更搬來店家滅火器朝吳男這方噴灑，不但噴得對方滿身灰，甚至搞得吳嫌賓利座車蒙灰，警方將雙方帶回，依違反社會秩序維護法送辦，許嫌還吃上毀損官司。

據了解，21歲吳嫌擔任工人，這輛車齡10年的賓利車非他所有，但他不透露車主身分，但同行者無意間透露，他是幫老闆開車的，眾人想搭搭看豪車，吳男就大方開來，警方雖不排除老闆疑為某大哥，但因於案情無關，也沒再深入了解。

據了解，甲方31歲許姓、28歲崔姓、34歲陳姓及29歲何姓男子與乙方22歲吳姓賓利車司機、19歲周姓及梁姓男子互不相識，但今天凌晨從KTV離開後，雙方在電梯碰上，因雙方帶有酒意，互看不順眼互嗆，在電梯內互罵起來。

許嫌不滿出電梯後，持一旁滅火器朝吳男三人噴灑，讓吳男及他的賓利座車都染灰，恰巧中港派出所警力在KTV旁編排守望勤務防制事故，當場見雙方發生口角爭執，甚至持滅火器噴灑，立即上前制止，通報15名快打警力到場支援壓制。

中港派出所長張謝佛趕抵，率警力強力壓制雙方，全帶回警局偵訊，雙方幸均未受傷，並不提告，警方仍以依違反社會秩序維護法裁罰，對許嫌搬滅火器毀損案情，警方另依法移送偵辦。

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