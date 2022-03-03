為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    2男酒駕房產被查封 家人慘幫擦屁股

    游男之子到新北分署向書記官（左）說要幫爸爸處理酒駕罰鍰。（記者王定傳翻攝）

    游男之子到新北分署向書記官（左）說要幫爸爸處理酒駕罰鍰。（記者王定傳翻攝）

    2022/03/03 17:09

    〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，2男子酒駕被抓包，新北分署發函囑託地政機關查封房產，連累家人，母親及兒子擔心住家遭拍賣，分別幫忙繳清罰鍰；其中，游姓男子之子無奈地說，父親曾因酒駕坐牢約1年3個月，出獄後仍不知悔改，繼續喝酒，為人子女只能幫忙善後。

    新北分署指出，40歲胡姓男子2020年11月4日上午開車遇警察攔查，酒測值超標，被罰3萬元，其中2萬8400元於今年1月間移送新北分署執行。

    新北分署1月25日發函囑託地政機關查封胡男三重住家，媽媽得知後，趕緊到新北分署代子繳清罰鍰，她向書記官說，已經2年沒看到兒子了，自己現住在被查封的房子裡，擔心房子被拍賣，趕緊來處理。

    69歲游姓男子2015年及2016年間2度騎車在台北市遇警攔檢，酒測值超標，合計被罰11萬2500元，案件移送執行，新北分署今年1月25日發函囑託地政機關查封游男坐落三峽區的持分土地，定3月1日現場查封土地及坐落其上未辦理保存登記的住家。

    新北分署說，游男兒子趕緊赴新北分署代父繳清罰鍰，他無奈地說，爸爸有多次酒駕前科，屢勸不聽，也拿他沒辦法，有一次，游男酒駕被判刑，家人為了給他教訓，不幫忙繳納易科罰金，游男因此入監服刑，但服刑約1年3個月，出獄後仍不知悔改，繼續喝酒，為人子女只能幫忙善後了。

    新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，害及家人，萬一遭受裁罰，也應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行的決心。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連假開喝到清晨 醉男駕車昏睡警所前
    2022/02/28 16:39

    連假開喝到清晨 醉男駕車昏睡警所前
    酒駕勞動犯有新頭路！ 站路口反酒駕、公墓登革熱孳清
    2022/02/27 20:04

    酒駕勞動犯有新頭路！ 站路口反酒駕、公墓登革熱孳清

    細品最美捷運 探索周邊小確幸
    肇事拒酒測警方強制驗血 大法官宣告違憲
    2022/02/25 15:15

    肇事拒酒測警方強制驗血 大法官宣告違憲
    無照騎機車拒酒測罰9萬 男提一袋舊硬幣辦分期
    2022/02/22 17:43

    無照騎機車拒酒測罰9萬 男提一袋舊硬幣辦分期

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    拒酒測遭吊銷執照還拒繳 祖產遭查封立繳罰款
    2022/01/12 12:05

    拒酒測遭吊銷執照還拒繳 祖產遭查封立繳罰款
    酒駕罰款9萬拒繳 台南200多萬透天厝被查封
    2019/04/17 09:15

    酒駕罰款9萬拒繳 台南200多萬透天厝被查封
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播