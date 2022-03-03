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    首頁　>　新北市

    新北文山社福中心遷入新店行政園區 提供一站式服務

    新北市文山社福中心遷入新店行政園區大樓10樓。（記者翁聿煌攝）

    新北市文山社福中心遷入新店行政園區大樓10樓。（記者翁聿煌攝）

    2022/03/03 16:15

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文山社會福服利中心服務新店、深坑、石碇、坪林與烏來等5區，所轄土地面積占新北市將近3分之1，文山社福中心今天遷至新店行政園區大樓10樓，有利於整合各行政機關服務功能及在地資源，快速提供民眾服務。

    社會局長張錦麗表示，新北市共設有14個社福中心，分布在29區，提供近便性的福利服務，使社會福利四通八達，其中文山社福中心服務轄區最大，並涵蓋新北唯一的原住民自治區烏來，遷入新店行政園區大樓後，可垂直串連區公所、衛生所、警察分局、就業服務處、戶政所等行政單位，以快速提供一站式全面性社會福利服務。

    市議員陳儀君、劉哲彰、新店區長朱思戎、深坑區長黃美華、坪林區長周慶珍等人到場，陳儀君表示，民意代表只能發現問題，解決問題要靠社工，舊文山社福中心就位在她服務處隔條巷子，曾有位民眾因房屋發生火災，暫無棲身之處，助理打了電話，社工3分鐘內便趕到現場服務，讓她相當感動。

    文山社福中心主任林沂儒表示，文山社福中心設立已超過20年，2018年推動「協力大文山」計畫，串聯五區20個網絡單位，包含兒少、身障、老人、婦女及脆家等委外服務單位，以「社福基地台」的概念，來服務民眾，成為各項福利宣導、個案諮詢轉介及家庭支持關懷的據點。

    社會局長張錦麗（右）視察文山社福中心業務。（記者翁聿煌攝）

    社會局長張錦麗（右）視察文山社福中心業務。（記者翁聿煌攝）

    社工人員在座位上放乖乖和石敢當風獅爺，祈求平安和業務順利。（記者翁聿煌攝）

    社工人員在座位上放乖乖和石敢當風獅爺，祈求平安和業務順利。（記者翁聿煌攝）

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