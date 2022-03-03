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    首頁　>　新北市

    送瓦斯騎士不服機車廢氣檢測 竟持安全帽打傷攔檢員

    鄭姓男子（右）騎機車遭廢氣攔檢暴怒，辱罵並攻擊攔檢員。（民眾提供）

    鄭姓男子（右）騎機車遭廢氣攔檢暴怒，辱罵並攻擊攔檢員。（民眾提供）

    2022/03/03 15:57

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局稽查員，於3月1日在板橋區大觀路一段大觀國小旁執行機車廢氣排放攔檢作業，一名年約40歲載送瓦斯的鄭姓騎士被攔下後，即對執勤公務的黃姓攔檢員口出惡言，並出手揮拳及持安全帽追打黃員，造成其臉頰及牙齦約10至15公分多處挫傷，環保局立即報警，對鄭男提出妨害公務、傷害及公然侮辱告訴。

    環保局空氣品質維護科長郭淑萍表示，執行機車排氣檢驗攔檢業務，除環保局稽查同仁在現場外，亦行政委託專業環保檢測公司共同進行現場排氣檢測，當日於機車攔檢勤務中，載送瓦斯的鄭姓騎士被環保局委託的黃姓攔檢員攔下，請其排隊進行排氣檢測並說明攔檢原因後，鄭男即暴怒並惡言怒罵，不僅如此，更下車向黃員揮拳毆打，鄭男變本加厲改持安全帽追打，導致黃員受傷送醫。

    郭淑萍說，環保局嚴厲譴責鄭男的施暴行為，黃員係環保局委託執行路邊攔檢機車排氣業務，故其執行勤務時具備公權力，因此，環保局已針對騎士提告妨害公務、傷害及公然侮辱；全案將依據移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則，規避、妨礙或拒絕攔查，裁處5000元罰鍰，環保局強調，對於藐視公權力並以暴力相向的民眾，決不寬貸，捍衛公權力。

    鄭姓男子攻擊黃姓攔檢員，造成被害人臉部受傷。（民眾提供）

    鄭姓男子攻擊黃姓攔檢員，造成被害人臉部受傷。（民眾提供）

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