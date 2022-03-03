疑超載溢漏砂土害2騎士摔車 曳引車駕駛吊扣駕照1年

邱姓曳引車駕駛昨晚途經新北市中和區建康路及建一路口，砂土疑似超載不慎溢漏路面，造成2名騎士打滑摔車，警方依交通法規吊扣邱男駕照1年。（記者闕敬倫翻攝）

2022/03/03 15:57

〔記者闕敬倫／新北報導〕55歲邱姓曳引車駕駛昨晚途經新北市中和區建康路及建一路口，砂土疑似超載不慎溢漏路面，造成2名騎士打滑摔車；中和警方獲報到場，經調監視器查看，確認是邱男掉落砂土害人摔車，因2名騎士暫不提告，警方隨後依交通法規開罰，吊扣邱男的駕照1年。

昨天晚間11點半左右，邱男開著曳引車趕往中和連誠路、錦和路口的營造工地，經過建康路及建一路時，疑超載砂土外溢撒落車道，地面覆上一層濕滑的土石，之後1名54歲邱姓騎士與42歲卓姓女騎士行經該路段，因輾過砂土自摔倒地，2人全身皆有擦挫傷。

中和警方前往查探，先在場實施交通管制，暫時封閉建康路往中正路方向車道，並通知清潔隊到場清理砂土，再幫2名騎士測繪、製作筆錄。

員警沿路調閱監視器畫面，確認因邱男曳引車掉落砂土害2名騎士摔車，循線至工地找到邱男及肇事車輛。

摔車的2人表示暫不提告傷害罪，中和警分局後續通知連誠路、錦和路口營造工地林姓監工，要求調派水車清洗邱男行經的沿線路面，並依道路交通管理處罰條例第30條第一項第2款規定，舉發營業用載貨曳引車所載貨物滲漏，導致他人發生事故受傷，將吊扣邱男駕照1年。

邱男開著曳引車經過健康路及建一路，疑超載砂土外溢撒落車道，之後54歲邱姓騎士與42歲卓姓女騎士輾過砂土自摔倒地。（記者闕敬倫翻攝）

曳引車駕駛疑超載沙土外溢，地面覆上一層濕滑的砂土，54歲邱姓騎士與42歲卓姓女騎士行經輾過摔車，2人全身皆有擦挫傷。（記者闕敬倫翻攝）

員警循線至工地找到邱男及肇事車輛，中和警分局依道路交通管理處罰條例第30條第一項第2款規定舉發，將吊扣邱男駕照1年。（記者闕敬倫翻攝）

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