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    全台無預警大停電 侯友宜：政府有責任穩定供電

    新北市長侯友宜進駐新北市災害應變中心，了解各地停電與災害情形。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜進駐新北市災害應變中心，了解各地停電與災害情形。（新北市政府提供）

    2022/03/03 10:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天上午9點多起，全台各地大規模無預警停電，新北市長侯友宜表示，新北市停電區域集中板橋、中和、三重等地區，電梯受困案已出動人員、機具救援中；侯友宜呼籲，政府有責任穩定供電，並且說明電力發展路徑，避免民眾陷於缺電危機中。

    侯友宜上午在新北市災害應變中心受訪指出，今天一早新北市大停電，停電區域集中板橋、中和、三重、樹林、三峽、新莊、汐止等地區，造成電梯受困47件，交通號誌有32%停擺，災害情形陸續通報中。

    他說，新北市第一時間成立災害應變中心，調派救災車輛，各區採取預防性立即處理措施，交通警察與所有救災、救護車輛全部出動待命，希望把災害減到最低。

    侯友宜表示，政府有責任不要缺電，也要穩定供應電源，全台大停電除了造成經濟損失，也會造成更大的災害，政府必須講清楚電力發展路徑圖，而且對於未來的電價，應提供精準資訊，保障民眾知的權利，不能缺電、提供穩定電力，政府必須拿出決心與魄力，扛起責任，不然老是出現停電、缺電狀況，民眾非常擔憂。

    市府統計，截至今天上午10點20分，接獲電梯受困案共65件（已處理47案）、火警查看17件、瓦斯漏氣1件。另外，交通號誌受損739處，已派員處理中，呼籲用路人注意行車安全。

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