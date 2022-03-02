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    首頁　>　新北市

    不滿前妻另結新歡 醋桶打翻狠劈22刀

    高姓男子不滿前妻結新歡，遂持菜刀狠劈前妻22刀。（記者徐聖倫翻攝）

    高姓男子不滿前妻結新歡，遂持菜刀狠劈前妻22刀。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/02 22:20

    首次上稿 21:52
    更新時間 22:20

    〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲高姓男子與前妻陳姓女子感情不睦離婚，但兩人還同住在新北市新莊區公寓內，陳女離婚後另結新歡，高男疑因此不滿，今（2日）早8時許與陳女吵了起來，盛怒之下涉嫌至廚房取菜刀往陳女猛劈22刀，所幸陳女及時求助119撿回一命，高男也被捕。

    據了解，高男與陳女結婚後育有一子，而兩人婚後口角不斷，後協議離婚，而在離婚後兩人仍同住在新莊區中和街某公寓。陳女因為沒有婚姻關係在身，所以在外另交男友，而這件事被高男悉知，於是打翻醋桶大發雷霆。

    今上午8時許，高男向陳女質問另結新歡一事，陳女認為不干高男的事遂不願交代，高男越講越氣，盛怒之下衝進廚房，拿了菜刀跑到客廳就往陳女身上一陣亂劈亂砍，陳女身中22刀，傷口集中在手臂、後背，多半是劃傷，後背則有1至2處穿刺傷，但僅2至3公分深，很幸運地並沒有傷及要害。

    陳女在情急之中緊急打給119求救，消防同時通知警方到場，到場就見陳女一身血，趕緊將她送往衛福部立台北醫院急救，沒有生命危險，而高男在一陣發瘋後割腕自殘，所幸傷口也不深，逕送醫包紮後無礙。

    高男被逮回警所後行使緘默權，從頭到尾不肯說話，警方問不出原因，將待陳女休養後再行筆錄製作以釐清案情。訊後，警方依殺人未遂罪嫌，將高男移送法辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    高姓男子不滿仍同住的前妻另結新歡，涉嫌狠劈22刀，消防人員獲報趕到將陳姓前妻緊急送醫幸運保住一命。（記者徐聖倫翻攝）

    高姓男子不滿仍同住的前妻另結新歡，涉嫌狠劈22刀，消防人員獲報趕到將陳姓前妻緊急送醫幸運保住一命。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市新莊高姓男子涉嫌狠劈前妻22刀，被警方押回。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市新莊高姓男子涉嫌狠劈前妻22刀，被警方押回。（記者徐聖倫翻攝）

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