借貸糾紛涉暴力討債 中山警分局警員聲押禁見

中山警分局。（資料照）

2022/03/02 17:35

〔記者王定傳／新北報導〕丁姓男子曾與中山分局勤務中心的王姓警員及王妻合夥做生意，後來自行經營娃娃機生意，因此向昔日夥伴借款100萬元，卻無法償還，今年除夕，丁男遭黑幫押往工廠囚禁凌虐，警方獲知後懷疑王員涉案，將他函送法辦並報請檢察官偵辦；新北地檢署今指揮廉政署，會同中山分局督察組到王員辦公室、住處搜索，訊後認為他涉嫌妨害自由及教唆偽證罪，且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，王員在北市警中山分局勤務指揮中心任職，從警資歷已有20多年；警方調查，丁男早期透過朋友輾轉認識王員，他與王員及王妻曾一起合夥做過生意。

警方調查，2019年，娃娃機商機火熱，丁自立門戶經營娃娃機店經營，因欠缺資金，於是向昔日「生意夥伴」借來100萬元，但娃娃機風潮退燒迅速，丁不僅沒有賺到錢，也無力償還借款。

警方調查，丁起先提議合資做「放款」生意來還債，由王妻出錢、丁負責處理借款事項，但這筆生意依然做不起來；王向丁討債不成，於是將前後共185萬元的債務轉讓給資產公司，資產公司又輾轉轉讓給有四海幫背景的黑幫成員。

黑幫成員為了向丁討債，派員尾隨埋伏，今年除夕夜當天，將丁押往新北八里一處工廠，輪番拿熱熔膠條毆打，丁被囚禁1天後獲釋，他隨即報警處理。

警方獲知後懷疑王員涉案，依妨害自由等罪嫌函送法辦，檢方今指揮廉政署及檢察事務官，並會同中山分局督察組，至中山分局辦公處所及王員位在新北市土城區住家等處實施搜索，扣得1部手機，並拘提王員到案，訊後認為他涉嫌重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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