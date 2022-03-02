會幫忙拿信「妹妹」走失 寵物美容店判賠6萬

新北地院。（資料照）

2022/03/02 17:16

〔記者王定傳／新北報導〕一隻8歲大的毛小孩狗狗「妹妹」，聰明聽話，會協助飼主拿取信件，並高興地咬著信件跑回屋內，是飼主張姓一家人心中的「寶貝」，但2019年間，張家人帶著妹妹去做美容，狗狗卻從寵物美容店走失，張家人傷心不已提訴求償288萬元，新北地院審理後判決寵物美容店須賠償合計6萬9773元，可上訴。

據查，這間店家位於新北市林口區，號稱是國內最新結合餐飲、寵物、聚會的超大型高級休閒場所，亦有寵物美容服務。

張家人提訴指出，妹妹十分聰明聽話，每當聽到他們回到家時，總是迅速衝下樓，跑到身邊協助拿信件，並高興地咬著信件跑回屋內；晚餐後，一家人收看電視、聊天時，「妹妹」也會慵懶地趴臥在腳邊，或與家中飼養的貓咪嬉戲，點心時間一到，妹妹就會咬著自己的碗盆、搖著尾巴要點心吃。

張家人指出，2019年6月13日，他們帶著妹妹去做寵物美容，給付1500元費用，約定45日內為妹妹提供1次剪毛及4次洗澡服務；同年7月6日，再帶妹妹至接受寵物美容服務，怎料，下午約3時，他們接到店家來電稱妹妹跑離店內。

張家人說，他們不斷在各大街小巷來回尋找妹妹、沿路發放及拜託店家允許張貼尋狗傳單，亦在臉書社團或粉絲專頁張貼尋狗傳單，仍無所獲。

張家人抨擊，店家只顧自己公司形象，不願張家人公開狗狗在哪家寵物美容店走失，張家人更有人因張貼走失文而被告，店家甚至於臉書公開揚言，警告網友若不在期限前刪除協尋文及道歉，將提告，導致部分網友心生恐懼，不敢協助分享尋狗訊息。

張家人說，他們只要想到妹妹是否流落街頭、會不會遭其他流浪狗欺負、是否有被良善的人領養等，仍會不禁哽咽，夜裡時常因想念妹妹而難以入眠，因此依民法及消保法規定向店家求償合計288萬元，對此，店家則辯稱，狗狗失蹤的主要原因，是另名客人粗魯的衝撞所致，且店家在妹妹失蹤後亦全力協助找尋，無過失或重大過失。

法官判定，妹妹是張家人所「共有」，而店家員工訓練手冊並無提及寵物跑走如何處理，店內其他員工對發現寵物，從寵物美容室逃離的應對顯有不足，寵物美容室雖有玻璃門及柵欄，但當時玻璃門的遙控器擺放位置及管理方式，卻是讓客人可自行開啟後進入，未設置任何警語或禁止客人自行使用，管理有欠妥適，判決店家賠償妹妹的財產價值、張家人車資損失、懲罰性賠償、宣傳單費用等合計6萬9773元。

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