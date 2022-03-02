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    首頁　>　新北市

    越南沙金首飾打精品logo 3女賣仿品侵權破千萬

    警方至桃園進行搜索，查出陳姓越南華僑姊妹店面販售名牌仿品金飾。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至桃園進行搜索，查出陳姓越南華僑姊妹店面販售名牌仿品金飾。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/02 16:04

    〔記者徐聖倫／新北報導〕農曆年前警方接獲檢舉，指稱有商家透過網路直播以超低價販售名牌金飾，包含CHANEL、GUCCI等知名大牌，但仔細搜尋，這些廠牌根本沒有出產類似商品，警方循線前往北、桃兩地查緝，最終逮捕3名越南籍女子，並扣回仿冒金飾826件，全案依違反商標法送辦。

    警方表示，台灣過年傳統習俗不免穿金戴銀，有民眾在臉書直播上看到40歲陳姓越南籍配偶販售精品金飾，品牌包含LV、CHANEL、GUCCI、DIOR，但價格低廉，首飾依大小不等從2500至15000元都有，但明顯都比市價便宜，於是向警方檢舉。

    警方追查發現，不只陳女，另外還有2名越南籍陳姓華僑姊妹也在販售仿冒金飾，循線蒐證並在日前向北、桃兩地方法院聲請搜索票前往逮人，果然在北、桃兩地逮捕陳姓越配與陳姓姊妹共3人，並扣下金飾826件，警方保守估計侵權市值超過1000萬元。

    警方說，以往查扣之仿冒飾品，均為較低劣粗糙的材質，少見有含黃金製品，本次查獲之仿冒名牌金飾，都是犯嫌從越南向當地金飾公司報關進口，材質含有「越南沙金」，從K金到純金都有，實屬罕見。

    另警方也表示，這些仿品多找不出正牌的同樣款式，就是首飾上打上精品商標，向消費找誆稱正品。3名陳姓越南籍女子均供稱，這些商品都是越南進口，而3人販售飾品最少也有5年，不法獲利難以估算。訊後，警方依違反商標法，將3名陳女移送法辦。

    警方表示，這些精品大牌均沒有出相同款式的金飾，這些仿品金飾就是打上logo而已。（記者徐聖倫翻攝）

    警方表示，這些精品大牌均沒有出相同款式的金飾，這些仿品金飾就是打上logo而已。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查出3名陳姓越南籍女子盜用多個知名精品大牌商標。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查出3名陳姓越南籍女子盜用多個知名精品大牌商標。（記者徐聖倫翻攝）

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