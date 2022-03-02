新店街頭驚見「預售屋」警開單取締 網笑歪：佛跳牆啦！

碧潭派出所2名員警獲報前去查看，打開後發現裡面空空如也，並在罈上開立「占用道路障礙物清除通知書」。（記者闕敬倫翻攝）

2022/03/02 14:44

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區三民路昨晚出現一只骨灰罈，有民眾路過拍下報警，並PO上臉書社團驚呼「誰的家人忘了帶走？或是另類請家人佔車位？」警方獲報後到場查探，發現裡面並無放置骨灰，員警也在罈上張貼通知書，要求所有人15日內移除，貼文引起網友熱議，有不少人紛紛笑稱「佛跳牆啦」、「90後新店人買房be like」、「誰家的預售屋遺忘了」、「會不會明天開始變成新店景點之一啊」。

一名蔡姓網友在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文指出，他晚上10時許途經新店三民路時，發現人行道擺有一只骨灰罈，立即通報警方到場，他「歐買尬！ 快嚇死，這是骨灰罈嗎！？ 誰的家人忘了帶走？或是另類請家人佔車位？直接放在路上耶」。

轄區碧潭派出所2名員警獲報前去查看，打開後發現裡面空空如也，並在罈上開立「占用道路障礙物清除通知書」。

新店警分局表示，由於現場沒有公家監視器，警方受報後已貼單招領，要求所有人限期15天內認領，否則將交由清潔隊處理。

蔡男的貼文發出後，有不少網友紛紛歪樓，留言開玩笑回說「沒有啦 那佛跳牆啦」、「應該7萬起跳哦」、「90後新店人買房be like」、「阿公.rar」、「高鈣奶粉」、「誰家的預售屋遺忘了」、「會不會明天開始變成新店景點之一啊」、「開放兩週讓大家打卡」、「然後那邊變成一座小廟」。

新北市新店區三民路昨晚出現一只骨灰罈，有民眾路過拍下報警，員警獲報到場張貼通知書，不少網友紛紛笑稱「佛跳牆啦」、「誰家的預售屋遺忘了」。（記者闕敬倫翻攝）

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