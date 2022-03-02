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    首頁　>　新北市

    板橋縣民大道增開缺口 3日起開放民族路車流左轉

    新北市交通局為讓民族路的車流可直接左轉縣民大道再上台65線，減少繞行，在縣民大道增開民族路缺口，3日開放通行。（新北市交通局提供）

    新北市交通局為讓民族路的車流可直接左轉縣民大道再上台65線，減少繞行，在縣民大道增開民族路缺口，3日開放通行。（新北市交通局提供）

    2022/03/02 14:29

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動板橋區府中雙城計畫，調整重慶路為行人徒步區，交通動線因繞行造成鄰近道路壅塞，尖峰時段更為嚴重；新北市交通局為讓民族路的車流可直接左轉縣民大道再上台65線，減少繞行，在縣民大道增開民族路缺口，3日開放通行。

    交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，府中雙城計畫是新北市重要市政建設之一，縣民大道做為府中美學專案重要軸線路段，因重慶路調整為行人徒步區，許多原來由重慶路左轉縣民大道，再上台65線的車輛，須改行館前西路或繞至民權路再左轉縣民大道，增加不少車行時間，尖峰大量車流也造成沿線交通壅塞。

    林昭賢指出，交通局已先調整縣民大道公車行駛動線，並於縣民大道（往台北方向）與民權路口設置一線公車左轉專用車道，紓解該路段車流後，縣民大道與民族路缺口則將於明天起開放通行，以提升府中周邊整體交通動線的順暢。

    交通局表示，縣民大道為板橋區往返台北市、台65線的主要幹道，全天車流量大，民族路增開缺口後，行駛民族路的車輛可逕行左轉縣民大道再上台65線，惟縣民大道雙向車流於該路口則均禁止左轉，以維持縣民大道雙向車流順暢。

    新北市板橋區縣民大道增開民族路缺口，民族路車輛可直接左轉銜接台65線。（新北市交通局提供）

    新北市板橋區縣民大道增開民族路缺口，民族路車輛可直接左轉銜接台65線。（新北市交通局提供）

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