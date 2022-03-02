從源頭下手管控 新北偕漁會清理漁港廢棄物

新北市府也攜手漁會，協助打撈火山浮石。（新北市漁業及漁港事業管理處提供）

2022/03/02 12:52

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市有145公里海岸線，漁港多達28處，為了優化漁港環境及保障漁船作業，市府向行政院爭取「向海致敬」計畫經費，攜手漁會加強清理漁港廢棄物，並於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網，防範颱風、豪雨帶入漂流木、火山浮石等海漂垃圾，保障漁船進出及漁民作業安全。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，市府成立新北海洋防衛隊與藍海艦隊，結合民間力量清除附近礁區的海底覆網及海洋廢棄物，去年就清理約清理1000公噸，同時也推動「刺網實名制」將漁具標示，從源頭管控減少漁具在海中漂流、影響航行。

漁業處也進一步和海洋保育署合作試辦廢棄網具回收再利用計畫，獎勵漁民將初步處理後的廢棄網具，由媒合的回收廠商研發再製成塑膠原粒，讓廢棄漁網具重生成紡製品與太陽眼鏡等生活用品。

此外，漁業處介紹，天然漂流物也是屬於海洋廢棄物一環，去年受日本海底火山噴發，大量火山碎石隨海流漂散，繼而在台灣北部海岸出現大規模火山浮石，影響船隻引擎吸入而毀損，因此立即協請漁會打撈清理漁港內火山浮石，並補助各區漁會辦理浮石清理補助計畫。

漁業處表示，新北藉由多元管道、發起維護漁港及海洋環境活動，拋磚引玉，希望引起民眾關注海洋生態的永續議題，並貢獻自己的一份心力，守護大自然。

民眾也一起參與五區五淨港活動。（新北市漁業及漁港事業管理處提供）

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