為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    從源頭下手管控 新北偕漁會清理漁港廢棄物

    新北市府也攜手漁會，協助打撈火山浮石。（新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    新北市府也攜手漁會，協助打撈火山浮石。（新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    2022/03/02 12:52

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市有145公里海岸線，漁港多達28處，為了優化漁港環境及保障漁船作業，市府向行政院爭取「向海致敬」計畫經費，攜手漁會加強清理漁港廢棄物，並於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網，防範颱風、豪雨帶入漂流木、火山浮石等海漂垃圾，保障漁船進出及漁民作業安全。

    新北市漁業及漁港事業管理處表示，市府成立新北海洋防衛隊與藍海艦隊，結合民間力量清除附近礁區的海底覆網及海洋廢棄物，去年就清理約清理1000公噸，同時也推動「刺網實名制」將漁具標示，從源頭管控減少漁具在海中漂流、影響航行。

    漁業處也進一步和海洋保育署合作試辦廢棄網具回收再利用計畫，獎勵漁民將初步處理後的廢棄網具，由媒合的回收廠商研發再製成塑膠原粒，讓廢棄漁網具重生成紡製品與太陽眼鏡等生活用品。

    此外，漁業處介紹，天然漂流物也是屬於海洋廢棄物一環，去年受日本海底火山噴發，大量火山碎石隨海流漂散，繼而在台灣北部海岸出現大規模火山浮石，影響船隻引擎吸入而毀損，因此立即協請漁會打撈清理漁港內火山浮石，並補助各區漁會辦理浮石清理補助計畫。

    漁業處表示，新北藉由多元管道、發起維護漁港及海洋環境活動，拋磚引玉，希望引起民眾關注海洋生態的永續議題，並貢獻自己的一份心力，守護大自然。

    民眾也一起參與五區五淨港活動。（新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    民眾也一起參與五區五淨港活動。（新北市漁業及漁港事業管理處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海廢問題嚴重 澎湖接連出現海廢影響生物
    2022/02/17 15:33

    海廢問題嚴重 澎湖接連出現海廢影響生物
    台灣海洋廢棄物 統計：清除量減少 回收量增加
    2022/02/15 11:47

    台灣海洋廢棄物 統計：清除量減少 回收量增加

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    減少海洋廢棄物！台化攜手金洲合作「海洋尼龍高值化回收再利用」
    2022/01/14 11:45

    減少海洋廢棄物！台化攜手金洲合作「海洋尼龍高值化回收再利用」
    救救海洋！廢漁業浮球變精品 50藝術家巧手創作
    2021/12/05 13:42

    救救海洋！廢漁業浮球變精品 50藝術家巧手創作
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播