3/7起入境檢疫期縮短 侯友宜：防疫不能疏忽

中央宣布3月7日起入境檢疫期縮短至10天，新北市長侯友宜提醒民眾仍不能疏忽防疫，避免疫情再起。（記者賴筱桐攝）

2022/03/02 11:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布自3月7日凌晨0時起，入境檢疫天數由現有14天縮短為10天。新北市長侯友宜今天表示，隨著國際疫情舒緩，國內疫情穩定，且疫苗涵蓋率逐漸提升，政府採取寬鬆的政策，這是未來的走向，但他提醒國人對於疫情仍要小心謹慎，不要因為居家檢疫天數縮短，就疏忽自我健康監測的防疫觀念。

對於部分防疫措施放寬，侯友宜今天主持防疫會議時指出，民眾仍要落實戴口罩、勤洗手、量體溫，身體不舒服不要出門等原則，新北市的疫苗涵蓋率第1劑達8成3、第2劑近8成、第3劑4成5，希望第3劑衝到5成以上。

他說，市府將同步盤點醫療量能，運用智慧科技建置虛擬病房平台，萬一疫情突然上升，才能充分應變，防疫永遠要做最壞的打算、最好的準備，雖然目前採取寬鬆政策，但從個人到政府都要積極、努力合作，守住疫情。

侯友宜提到，如果有確診個案出現，區公所仍要啟動平寧專案，擴大匡列、採檢、居家隔離，過去這段時間有零星個案，各區的應變方式已很熟練，都能快速因應，千萬不要因為中央放寬防疫措施，對於疫情處理就漫不經心，尤其許多風景區假日人潮擁擠，區公所仍要到場宣導防疫；至於防疫旅館、交通運輸單位等整備工作，一刻都不能疏忽。

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