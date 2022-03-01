「國民法官法庭」比一比 高雄地院挑高最吸睛

高雄地院國民法官法庭。（司法院提供）

2022/03/01 18:55

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣刑事審判史上首次由公民參與的「國民法官制度」明年元旦上路，將由6位素人與3位職業法官合審合判與死亡有關的重大案件，合議庭人數暴增3倍，現有的法庭不敷使用，司法院因而建置「國民法官法庭」，1日公布照片，其中，高雄地院的挑高設計最吸睛。

司法院1日公布新北、南投、高雄等三所地院的國民法官法庭照片，高雄地院採挑高兩層樓設計，牆壁以大理石面砌成，搭配淺木質色系的審判檯，讓空間明亮不少，頗有日本裁判員制度的法庭規劃。但縱深不短，未來法官審案、原被告攻防時的聲音傳達，須搭配電子擴音系統為宜。

而司法院長許宗力1日到新北地院主持的「國民法官法庭空間打造記者會」現場，也是採白色與木質色系搭配，審判檯採扇形弧狀，以利國民法官觀察到現場狀況，便於察言觀色被告的直接審理原則。

南投地院的顏色搭配元素亦和新北與高雄相同，另在審判檯後方插了兩支中華民國國旗；此外，南投地院亦公布國民法官休息室的照片，每位法官有一張長沙發和一張桌子，彼此間有木板夾層隔開，乍看之下以為是間咖啡廳。

司法院刑事廳指出，國民法官法庭設計以白色、木質調為基底，法庭空間、選任會場、詢問室、評議室、休息室、專用動線及安全通道等場域，均配備「無障礙設施」，硬體相當友善。

新北地院國民法官法庭。（司法院提供）

南投地院國民法官法庭。（司法院提供）

南投地院國民法官休息室。（司法院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法