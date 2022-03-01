守護毛小孩權益 議員促新北市府完善寵物法規

張志豪要求市府推動寵物保母法制化並訂定「寵物殯葬處理條例」，給寵物更好的生活環境。（圖由張志豪服務處提供）

2022/03/01 14:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕近日中和發生不肖人士將貓咪從高處拋落的虐貓事件，新北市議員張志豪接獲陳情後，第一時間要求相關單位盡速處理，期盼能將殘忍兇手揪出法辦，為守護毛小孩的權益，張志豪已於2020年10月22日議會質詢並提案，要求市府推動寵物保母法制化並訂定「寵物殯葬處理條例」，給寵物更好的生活環境。

張志豪表示，前日臉書社團上傳出中和有不肖人士疑似燙傷貓咪並將其從高樓層拋落，導致貓咪死亡憾事，在接獲臉書民眾陳情後，他已第一時間要求動保處與警方處理，全力找出犯案人士並進行後續處置，防止類似憾事發生。

張志豪說，保障毛小孩權益是他一直以來努力的目標，新北市寵物貓狗數量逐年提升，寵物寄養需求隨之增加，但提供寵物保母服務的電商大多未持有「特定寵物業許可證」，有違反「特定寵物業管理辦法」之虞，讓飼主不放心，寵物保母也不安心。

張志豪為此曾在總質詢時要求市長侯友宜研擬寵物保母制度化，侯友宜表示因中央尚未建立母法，所以無法推自治條例與之牴觸，但也承諾會主動協助寵物保母們取得特寵證，並加強取締非法寄養平台，藉由輔導寵物保母合法化，創造保母、飼主雙贏的局面。

張志豪表示，除寵物保母不合法外，新北市也缺乏管理寵物殯葬法令，導致寵物火化後廢氣污染以及棄置寵物屍體亂象，因此他進一步提案要求市府訂定「寵物殯葬處理條例」，不僅提供毛小孩擁有合法的寄養服務，在毛小孩過世後也能讓牠好好走完最後一哩路。

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