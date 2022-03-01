台北氣象站主體建築亮相 345片節能板成打卡地標

台北氣象站由3個曲線建築組成，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌。（工務局提供）

2022/03/01 13:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府工務局接受中央委託，在新店安坑地區興建「台北氣象站合署辦公廳舍」，今天在氣象局長鄭明典、工務局長詹榮鋒及營建署組長王武聰等人見證之下，完成外牆最後一片節能板安裝，並舉行上板儀式，象徵主體工程全部完成，預計今年8月完工，氣象站最具特色的大氣層等高曲線屋頂及345片耐候鋼節能板也對外亮相，令人驚豔。

台北氣象站原設於板橋浮洲地區，自1972年設立迄今，既有建築超過50年歷史，加上浮洲合宜住宅完工後，原先設定的地面及高空觀測氣候環境已改變，因此中央氣象局選擇在新店安坑新建辦公廳舍，同時結合地下風洞實驗室，提供更優質的氣象觀測服務，並擔負天氣預報的重要任務。

代辦工程的新北市新建工程處表示，台北氣象站由3個曲線建築組成，以氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，波浪形的曲面屋頂設計與地面連結，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌；外牆搭配345片不規則耐候鋼節能板，除了可減少50%以上的太陽輻射，讓室內節能降溫，還會隨著風雨及溫、溼度等氣候差異自由擺動，創造氣象站獨特的建築設計，可望成為新店地區拍照打卡新地標。

工務局長詹榮鋒說，氣象站工程分階段進行，外牆345片節能板今天全數裝設完畢，建築物主體完成後，將進行氣象站搬遷作業，並拆除基地旁的儀器檢校中心既有組合屋，接續進行第二階段闢建綠地公園工程，預計今年8月全數完工，將可因應極端氣候觀測，帶來更準確、即時的氣象資訊，並成為氣象領域的教育推廣場所。

新北市政府接受中央氣象局委託，代辦儀器檢校中心及台北氣象站合署辦公廳舍工程，今天在氣象局長鄭明典（中）、工務局長詹榮鋒（右二）及營建署組長王武聰等人見證下，舉行最後一塊節能板上板儀式。（工務局提供）

「台北氣象站合署辦公廳舍」工程外牆最後一片耐候鋼節能板以吊車吊掛安裝，完工後可望成為新店地區拍照打卡新地標。（工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法