新北三重棒球場周邊停車位不足惹怨 市府：持續增設

受排隊進停車場的車輛影響，其他車輛被迫跨過雙黃線。（記者林欣漢攝）

2022/03/01 12:58

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市三重區新北大道的文中小停車場，使用率相當高，民眾發現，市府改建為棒球場後，停車格大幅減少，加上相鄰的大都會公園成為新的觀光景點，每逢假日常看到車輛在狹小街道大排長龍的景象，對此，交通局表示，除了有在周邊道路增設停車格，也正在推動重陽公園及興華公園興建地下停車場計畫，滿足民眾停車需求。

民眾向本報反映，市府為興建棒球場，當時移除800多個汽車停車格、100多個機車格，社區民眾停車不易，而且，近來大都會公園因為燈會等活動，成為新的觀光景點，每到假日周邊停車場都會出現排隊車潮，淪為「交通浩劫」。

民眾表示，三重棒球場緊臨住宅區及捷運、省道，停車需求本來就大，市府應立即改善急迫的停車問題，像是棒球場可釋出場內規劃的停車格供附近居民使用，避免影響到附近居民的生活品質，也影響到市民的停車需求。

對此，交通局表示，因應文中小停車場變更棒球場後，交通局除三陽路路邊既有小型車61格及222格機車停車位、名源街及名源街47巷共175格機車停車位；另於去年1月疏洪東路（中山橋至重新橋段）共新增小型車94格、大型車2格及213格機車停車位，供民眾停放使用。

交通局停車管理科科長蔡柏坤說，交通局於文中小停車場附近，推動重陽公園及興華公園興建地下停車場計畫，目前重陽公園地下停車場統包工程已發包完成，正辦理都市計畫審議及建照申請作業，未來完工後可提供257席汽車股格，另興華公園辦理設計作業，未來完工後可提供207席汽車格。

體育處長洪玉玲表示，棒球場的睦鄰相關計畫都有安排，申請辦棒球、教育相關活動，或是開會等一次性活動，都會提供停車等相關協助，由於場內停車格僅20多個，要開放里民免費停車窒礙難行，回歸使用者付費原則才會公平。

三重棒球場每到假日，周邊停車場都會出現排隊車潮。（記者林欣漢攝）

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