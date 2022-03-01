為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北267隻比特犬完成登記 動保處要求飼主上訓練課程

    動保處在3月6日開辦比特犬訓練課程，只要有飼養的民眾就必須要來上課。（新北市動物保護防疫處提供）

    動保處在3月6日開辦比特犬訓練課程，只要有飼養的民眾就必須要來上課。（新北市動物保護防疫處提供）

    2022/03/01 12:46

    〔記者邱書昱／新北報導〕行政院農業委員會公告3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已經飼養的犬隻必須完成寵物登記備查，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，目前新北有267隻完成登記，並安排飼主一定要上訓練課程，否則會先到家中訪視，同時也提醒，違反飼養比特犬者依法最高可裁罰25萬元罰鍰。

    近年比特犬攻擊人的案件增加，因此立法進行管制，根據統計，新北市去年比特犬隻數量為208隻，在公告釋出後，目前有267隻完成寵物登記備查。

    楊淑方表示，比特犬品種經培育後，具有一旦攻擊絕不輕易鬆口的特性，且咬合力驚人，導致被咬住的動物或人因咬傷劇烈疼痛甚而死亡，大多數飼主難以隨時防止比特犬攻擊意外事件。

    為了避免憾事，新北動保處在3月6日開辦訓練課程，邀請由從事訓犬工作近30年警犬訓練士盧進發分享比特犬教養方式，包含遇到犬隻攻擊該如何處理、環境布置、飼養方法等，以確保每位飼主做好比特犬飼養管理。

    楊淑方也說，要求267隻比特犬飼主都要上課，後續也會進行家訪，並且確認左右鄰居都了解狀況，若沒有上課的飼主，則是會馬上到家中訪視。

    另一方面，在公告出爐後，有些縣市傳出比特犬的棄養潮。楊淑方表示，目前新北共有5隻比特犬在動物之家，但並非這一波的棄養，若民眾要認養也會嚴格審查，包含獸醫、認養者等多方評估。

    動保處也補充，比特犬被列為禁止飼養或輸入動物後，飼主如果沒有幫寵物進行寵登，將依動保法裁罰3000元，若無法提出於3月1日前已飼養證明文件，像是預防注射證明等及飼主身分證明文件者等，則會裁處5萬元到25萬元罰鍰，並得沒入比特犬。

    動保處也統計目前有5隻比特犬在新北境內的動物之家，若有意要領養的民眾也會經過嚴謹的評估才能過關。（新北市動物保護防疫處提供）

    動保處也統計目前有5隻比特犬在新北境內的動物之家，若有意要領養的民眾也會經過嚴謹的評估才能過關。（新北市動物保護防疫處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    比特犬飼主應於明年2/28前登記備查 才能繼續飼養
    2022/03/01 12:01

    比特犬飼主應於明年2/28前登記備查 才能繼續飼養
    嘉義縣比特犬登記列管170隻收容12隻 縣府訂專案輔導
    2022/03/01 10:12

    嘉義縣比特犬登記列管170隻收容12隻 縣府訂專案輔導

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    比特犬禁養令衍生棄養潮 桃市動保園區去年收到10隻
    2022/02/17 14:23

    比特犬禁養令衍生棄養潮 桃市動保園區去年收到10隻
    嘉義布袋鎮代飼養比特犬 咬死流浪狗畫面曝光
    2022/02/15 19:55

    嘉義布袋鎮代飼養比特犬 咬死流浪狗畫面曝光

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播