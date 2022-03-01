新北267隻比特犬完成登記 動保處要求飼主上訓練課程

動保處在3月6日開辦比特犬訓練課程，只要有飼養的民眾就必須要來上課。（新北市動物保護防疫處提供）

2022/03/01 12:46

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院農業委員會公告3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已經飼養的犬隻必須完成寵物登記備查，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，目前新北有267隻完成登記，並安排飼主一定要上訓練課程，否則會先到家中訪視，同時也提醒，違反飼養比特犬者依法最高可裁罰25萬元罰鍰。

近年比特犬攻擊人的案件增加，因此立法進行管制，根據統計，新北市去年比特犬隻數量為208隻，在公告釋出後，目前有267隻完成寵物登記備查。

楊淑方表示，比特犬品種經培育後，具有一旦攻擊絕不輕易鬆口的特性，且咬合力驚人，導致被咬住的動物或人因咬傷劇烈疼痛甚而死亡，大多數飼主難以隨時防止比特犬攻擊意外事件。

為了避免憾事，新北動保處在3月6日開辦訓練課程，邀請由從事訓犬工作近30年警犬訓練士盧進發分享比特犬教養方式，包含遇到犬隻攻擊該如何處理、環境布置、飼養方法等，以確保每位飼主做好比特犬飼養管理。

楊淑方也說，要求267隻比特犬飼主都要上課，後續也會進行家訪，並且確認左右鄰居都了解狀況，若沒有上課的飼主，則是會馬上到家中訪視。

另一方面，在公告出爐後，有些縣市傳出比特犬的棄養潮。楊淑方表示，目前新北共有5隻比特犬在動物之家，但並非這一波的棄養，若民眾要認養也會嚴格審查，包含獸醫、認養者等多方評估。

動保處也補充，比特犬被列為禁止飼養或輸入動物後，飼主如果沒有幫寵物進行寵登，將依動保法裁罰3000元，若無法提出於3月1日前已飼養證明文件，像是預防注射證明等及飼主身分證明文件者等，則會裁處5萬元到25萬元罰鍰，並得沒入比特犬。

動保處也統計目前有5隻比特犬在新北境內的動物之家，若有意要領養的民眾也會經過嚴謹的評估才能過關。（新北市動物保護防疫處提供）

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