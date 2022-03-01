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    新北公共化幼兒園擴大設籍分區資格 民眾怨「住隔壁卻抽不到」

    新北市都會區公幼一籤難求，民眾抱怨新制造成家住旁邊卻排不到的怪象。（記者翁聿煌攝）

    新北市都會區公幼一籤難求，民眾抱怨新制造成家住旁邊卻排不到的怪象。（記者翁聿煌攝）

    2022/03/01 12:05

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局上週起公告111學年度公立及非營利幼兒園招生作業辦法，有民眾向新北市議員張維倩投訴，教育局今年將新北市29個行政區依地緣鄰近性劃分9大分區，導致家住在行政區交界的幼兒無法就讀自己國中小學區，教育局長張明文說，行政區交界處的民眾為特案，可採「設籍或寄居方式選擇就讀」，教育局事後也會檢討實施成效，作為明年政策調整依據。

    民眾向張維倩抱怨，111學年度起，教育局將新北市29個行政區依地緣鄰近性劃分9大分區，將原登記入園資格「設籍該行政區幼兒」改為「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在行政分區幼兒」，此舉雖然是鼓勵就近入學，卻導致居住於行政區交界的幼兒無法就讀自己學區，若是往後一個抽籤順序，根本就抽不到。

    張維倩補充說明，今年改9大分區後，中和區與永和區是屬於「雙和分區」，已接到許多住在中和與板橋交界民眾反映，說自己住在中和中山路三段靠近板橋處，若以學區來說應就讀海山國小，但是以教育局公告新北市公幼的分區抽籤來說，捨原本被劃到的「雙和分區」想改就讀「板橋分區」海山國小，就會往後一個順位，可是都會區每個公幼的備取人數動輒百人以上，若是依照市府的設定，往後一個順位就幾乎等於抽不到公幼，造成家就住隔壁卻抽不到的現象。

    張維倩建議，鑒於分區抽籤資格導致民眾無法就近學區內公幼就讀的問題，市府應研議放寬或採取學區制，像是鄰近的台北市公立幼兒園就針對5足歲幼兒於第一階段優先入園招生有學區限制，市府應檢討今年擴大分區抽籤制度，以解決學區內幼兒無法就讀的問題。

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