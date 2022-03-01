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    首頁　>　新北市

    待用餐助溫飽 他找到工作回捐千元

    新北市長侯友宜（右二）表示，今年將繼續推動待用餐，希望募集至少500店家，提供逾10萬人次的待用餐。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜（右二）表示，今年將繼續推動待用餐，希望募集至少500店家，提供逾10萬人次的待用餐。（記者何玉華攝）

    2022/03/01 11:42

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府去年8月推動「新北好日子愛心大平台待用餐」，募集到1127個店家，讓超過35萬人次的弱勢民眾受惠，新北市長侯友宜今天宣佈，今年預計再邀請至少500家店家加入，提供逾10萬人次的待用餐；侯友宜提到，去年很多受疫情影響的小吃攤，不受本身生意受影響也熱心加入，重要的是心意，更是一份善的循環。

    新北市政府今天早上舉行記者會，宣布持續推動待用餐計畫。去年加入服務平台的蘆洲區小老闆魷魚羹業者陳志國到場分享，他說，2012年就推出愛心切仔麵，去年看到市府推出待用餐計畫，便響應加入；他記得曾有一名失業的爸爸來取餐，一度站在門外很猶豫，取了餐後，還靦腆地提到家中小孩，多帶了幾份。

    意外的是，2個月後，這個爸爸帶著孩子來捐了1000元，說已經找到工作，陳志國覺得相當開心，酌收了些費用，他強調，這就是分享的喜悅。還有拾荒的長者到店裡，剛開始以為是要領取待用餐，卻是過來捐錢，讓人感動。

    另一名位於中和區的豪美自助餐老闆黃嘉霖也分享他的感動說，一名單親嬤嬤獨力撫養三名子女，每週會領取二至三天的待用餐，有一天，其中一個小孩走到他身邊，悄聲跟他說「謝謝」，讓他覺得自己的做法相當值得，因為最單純的滿足與幸福就是助人。

    侯友宜表示，除了業者提供的待用餐，今年市府也主動由社福中心等單位發放餐券，民眾憑餐券取餐；他強調，待用餐也是帶動餐，用一份餐點帶動店家和熱心民眾持續響應的善心，用一份餐點陪伴市民度過一時難關，取餐者有能力後反而捐助待用餐點，帶動美好的善循環。

    新北市長侯友宜（右二）表示，今年將繼續推動待用餐，希望募集至少500店家，提供逾10萬人次的待用餐。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜（右二）表示，今年將繼續推動待用餐，希望募集至少500店家，提供逾10萬人次的待用餐。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜（右二）表示，今年將繼續推動待用餐，希望募集至少500店家，提供逾10萬人次的待用餐。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜（右二）表示，今年將繼續推動待用餐，希望募集至少500店家，提供逾10萬人次的待用餐。（記者何玉華攝）

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