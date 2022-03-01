為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    三重凌晨火警1婦人命危 消防：火災切勿躲浴室極易致死

    新北市三重一處頂加公寓今天清晨傳出火警，消防疏散64名住戶，但救出一名躲藏浴室的婦人時，失去生命徵象，到院仍未脫險。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處頂加公寓今天清晨傳出火警，消防疏散64名住戶，但救出一名躲藏浴室的婦人時，失去生命徵象，到院仍未脫險。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/03/01 09:09

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一處頂樓加蓋今天上午起火，因竄出火勢，消防人車趕到，先疏散64名住戶，再於6樓浴室內救出1名女性，到院前失去生命徵象，起火原因仍待調查釐清，消防局再呼籲，浴室多為塑膠門，不具防火時效，提醒民眾躲到有對外窗的房間，並緊閉門窗，增加獲救機會。

    消防單位今天凌晨4時44分許獲報，三重區光復路二段88巷內一處6樓頂加起火，因火勢猛烈，連忙疏散各樓層共64名住戶，消防員撲滅起火處火勢後，在浴室救出1名58歲婦人，送往北市馬偕醫院急救，未脫離險境。

    消防員說，屋內堆積雜物，助長火勢，燃燒面積約15平方公尺；但消防局重申，建議民眾遭遇火警，勿因浴室有水源就衝入躲藏，因浴室門多為木製或塑膠製，不具防火時效，火煙極易竄入，極易釀成傷亡。

    若民眾遭遇火警時無法第一時間逃出屋外，建議就地掩蔽，或盡可能躲入裝設對外窗戶房間，打開窗戶，並關門塞住門下方空隙待援，民眾求助119之際，也可告知執勤員受困位置，有助於消防員第一時間尋獲，爭取獲救機會。

    新北市消防局莒光婦女防火宣導隊分隊長許陳免建議，民眾平日就應規劃、勘查逃生動線，規劃兩個亦上逃生口，受災時依逃生動線儘速逃生，並盡可能往地面層（1樓）逃生，也可就近求助防火宣導隊到府勘查，規劃逃生動線。

    新北市三重一處頂加公寓今天清晨傳出火警，消防疏散64名住戶，但救出一名躲藏浴室的婦人時，失去生命徵象，到院仍未脫險。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處頂加公寓今天清晨傳出火警，消防疏散64名住戶，但救出一名躲藏浴室的婦人時，失去生命徵象，到院仍未脫險。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北三重頂樓加蓋民宅起火 60多人驚逃、1女命危
    2022/03/01 06:15

    新北三重頂樓加蓋民宅起火 60多人驚逃、1女命危
    花蓮老舊平房暗夜火警 波及4棟幸無人傷亡
    2022/02/28 23:58

    花蓮老舊平房暗夜火警 波及4棟幸無人傷亡

    文明病的剋星！向「惡視力」說掰掰
    彰化鐵皮民宅暗夜惡火 女屋主逃出又返回葬火窟
    2022/02/28 20:30

    彰化鐵皮民宅暗夜惡火 女屋主逃出又返回葬火窟
    高市南區郵政總局今晨傳火警 消防員搶救幸無傷亡
    2022/02/27 07:53

    高市南區郵政總局今晨傳火警 消防員搶救幸無傷亡
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播