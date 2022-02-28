輪流性侵還嗆「我要強暴妳」 2男強制性交判刑

前年5月，潘姓男子帶著女性友人小玉（化名）及許姓男子上摩鐵聚會，卻不顧小玉拒絕，與許男輪流硬上得逞，其中，許男在過程中還嗆說：「妳再掙扎的話，我要強暴妳」，被害者不甘受辱報警處理。（情境照）

2022/02/28 20:00

〔記者王定傳／新北報導〕前年5月，潘姓男子帶著女性友人小玉（化名）及許姓男子上摩鐵聚會，卻不顧小玉拒絕，與許男輪流硬上得逞，其中，許男在過程中還嗆說：「妳再掙扎的話，我要強暴妳」，被害者不甘受辱報警處理，新北地院依強制性交罪，判處潘男3年4月徒刑，許男則因認罪和解，被害人表示同意給緩刑，合議庭予以減刑後判刑2年，緩刑5年，並須提供義務勞務及法治教育。

本案發生於2020年5月6日凌晨2時許，潘男以一起出遊為由，把小玉約到摩鐵聚會，進入房間後，卻把她拖上床強行性侵；許男之後也抱住小玉，並出言恫嚇：「妳再掙扎的話，我要強暴妳」隨即硬上得逞，被害者事後不甘受辱，報警處理。

2男在偵查時否認犯行，由於小玉指證歷歷，且她在案發時有錄下許男出言道歉：「我跟妳道歉，然後我給妳錢，妳要多少錢我給妳，我不會讓妳受委屈，那妳講，開個價，10、20、30、40、50」等，加上其友人指證小玉事後情緒激動地訴說此事，檢方綜合相關證據將2男起訴。

法院審理時，2人均認罪，其中，許男審理時坦承犯行、小玉道歉，且於審理前自行與小玉達成和解，並履行和解條件完畢，合議庭因此依刑法59條規定予以減刑。

至於潘男雖也認罪，但合議庭認為，潘男是在知道許男坦承犯行，與其辯護人討論後願意坦承本案犯行，並提出分期賠償30萬元和解方案，但迄至本案宣判前，被害者均未收受任何款項，潘男亦未說明，因此不予減刑。

合議庭認為2男所為造成被害者身心受創，因此分別判處上述徒刑，至於許男，合議庭考量他行為時年紀尚輕，且已認罪和解，被害人表示不追究，同意給予緩刑，因此宣告緩刑5年，但命他須提供240小時義務勞務，並參加法治教育課程6小時。

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