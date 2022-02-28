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    二二八事件75週年 侯友宜出席新北紀念儀式

    228事件75週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜（前排左4）與受難者代表及家屬合影。（記者林欣漢攝）

    228事件75週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜（前排左4）與受難者代表及家屬合影。（記者林欣漢攝）

    2022/02/28 15:28

    〔記者林欣漢／新北報導〕228事件75週年，新北市政府今天下午在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜到場與受難者代表及家屬默哀追思，並向228事件亡者英靈紀念碑獻花，表達對受難者的悼念與敬意。

    今天追思活動共有1位二二八受難者及30位受難家屬出席，其中受難者趙水濱已高齡91歲，仍堅持到場致意，希望這個和平紀念日能夠發揮對下一代的教育功能，開展更好的人權社會。趙水濱還向侯友宜展示他曾被子彈擊中的左手，盼社會記取歷史的錯誤教訓。

    侯友宜表示，228這段歷史血淚不能被遺忘，更不能重演，感恩受難者家屬，用愛和包容擁抱歷史傷痕。借鏡歷史，台灣需要和平、民主的態度來尊重不同的意見，並透過教育讓每個世代都能了解和平的重要，同時學會包容，社會才能更和諧的進步向前。

    侯友宜說，烏俄戰爭血淋淋的提醒我們，內部不分省籍、黨派，團結一致才能贏得尊重、贏得勝利，透過愛與包容的力量，攜手團結迎向未來，讓台灣更有力量。

    新北市二二八總會理事長洪顯詔也說，他呼籲真相必須完全公開來討論，找出真相不是要報復，是要解決所有不公不義的事情，也告誡執政者必須警惕，不要讓這種事再次發生在後代，讓社會和諧共同努力向前走。

    侯友宜、洪顯詔與受難者及家屬默哀追思後，在紀念碑前獻上鮮花，並繞行紀念碑一圈，以示哀悼，氣氛莊重肅穆。希撫慰受難者家屬創傷，並籲社會互相包容、彼此尊重，和平、民主、團結向前。侯友宜同時也感謝新北市二二八總會自2014年成立至今的努力，讓年輕世代更瞭解先人對這塊土地的付出。

    民政局表示，因應疫情狀況，此次紀念儀式縮小規模並加強防疫措施，工作人員及參與人員全程配戴口罩、進出量額溫及酒精消毒，並寬鬆間距擺設來賓座位，減少近距離接觸風險。

    新北市二二八總會理事長洪顯詔呼籲真相必須完全公開來討論，找出真相不是要報復，是要解決所有不公不義的事情。（記者林欣漢攝）

    新北市二二八總會理事長洪顯詔呼籲真相必須完全公開來討論，找出真相不是要報復，是要解決所有不公不義的事情。（記者林欣漢攝）

    新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，受難者家屬獻花追思。（記者林欣漢攝）

    新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，受難者家屬獻花追思。（記者林欣漢攝）

    228事件75週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜獻花追思。（記者林欣漢攝）

    228事件75週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜獻花追思。（記者林欣漢攝）

    228事件75週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜（前排中）、洪顯詔（前排右）與受難者及家屬默哀追思。（記者林欣漢攝）

    228事件75週年，新北市政府在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，市長侯友宜（前排中）、洪顯詔（前排右）與受難者及家屬默哀追思。（記者林欣漢攝）

    二二八受難者趙水濱向新北市長侯友宜展示他曾被子彈擊中的左手，盼社會記取歷史的錯誤教訓。（記者林欣漢攝）

    二二八受難者趙水濱向新北市長侯友宜展示他曾被子彈擊中的左手，盼社會記取歷史的錯誤教訓。（記者林欣漢攝）

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