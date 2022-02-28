「北宜乖寶寶」反對濫設區間測速 新北：重啟後違規及事故降8成

北宜公路今年1月底重啟區間測速執法，今天約有200名車友發起「228北宜乖寶寶周年慶」活動，表達「反對濫設區間測速」及「速限不合理」等訴求。（警方提供）

2022/02/28 14:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕北宜公路今年1月底重啟區間測速執法，今天約有200名車友發起「228北宜乖寶寶周年慶」活動，以時速40公里的貪食蛇車隊隊形，從新店騎車到坪林，表達「反對濫設區間測速」及「速限不合理」等訴求，中午左右和平落幕。新北市警察局表示，尊重民眾參與活動和表達意見的權利，區間測速執法重啟後，嚴重超速及事故較同期下降8成。

新北市警察局交通警察大隊表示，為防制超速事故，強化交通安全，新北市建置8處區間測速設備，包括台9線19至23.1公里處、台9線23.1至56公里處、台64線快速道路（25K-新店端）、新店區環河路、汐止區汐萬路三段（6.2K-14.3K）、三重區重新橋機車道以及建置中的新莊區壽山路、台64線觀音山隧道等。

舉例而言，2019年北宜公路19至23.1公里區間測速啟用後，該路段違規下降9成、事故下降近5成。2021年1月因區間測速設備引發資安疑慮，交通部宣布全台暫停使用，北宜公路全路段發生9起死亡事故，較2020年4件增加125%，均發生在未實施區間測速的路段，分析肇事原因多為未依規定讓車、失控自撞山壁、衝至對向車道或翻落邊坡等，多數與速度有關。

交大指出，新北市區間測速設施經過送驗通過後，2022年1月24日起，北宜公路26.2至32.2公里恢復區間測速執法，經分析違規及事故狀況，嚴重超速（時速61公里以上）及事故都比恢復執法前同期下降8成，顯現大多數用路人均能依速限穩定行駛。

警方表示，除了利用區間測速執法，降低民眾高速行駛帶來的危險，更不定時透過移動式測速照相，取締超速車輛，再配合路檢點與線上巡邏攔查，針對超速與危險駕駛車輛開罰。

北宜公路今年1月底重啟區間測速執法，今天約有200名車友發起「228北宜乖寶寶周年慶」活動，表達「反對濫設區間測速」及「速限不合理」等訴求。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法