館長槍擊案分隊長外遇女警記過拔官 女方判賠元配25萬

新北市政府警察局林口分局。（資料照）

2022/02/28 15:16

辦案辦到床上！承辦「館長」槍擊案 已婚刑警外遇女警

〔記者吳仁捷／新北報導〕館長槍擊案已告一段落，但專案小組一名黃姓分隊長與未婚黃姓女警，因辦案朝夕相處，竟發生婚外情，黃妻自力蒐證，發現丈夫、黃女對話及錄音等；黃女辯稱與男方偵辦「館長槍擊案」一案親密交往，但否認發生性行為；桃園地院依2人對話、證詞，判黃女賠黃妻25萬元；新北市警局獲悉後，對2人記過、調離林口警分局，黃男還被拔官，以示警惕。

新北市警察局表示，因全案查無實證，對2人各記過一次，黃姓分隊長拔官、調往刑大，黃姓女警因為保一支援校園無毒警力，調往三峽分局，分離2人服務單位，給予警惕；但據瞭解，因刑警人力吃緊，2人仍從事刑警業務。

據透露，年輕的黃男對緝毒很投入，分發林口分局後，還曾於2018年查獲45公斤毒品，獲選安居專案緝毒英雄，還獲時任行政院長的賴清德表揚。同事得知這樁桃色風暴，都對黃男自毀大好前程感到惋惜，但也不乏認真辦案同事，認為辦案努力，都被這樁同仁婚外情搞砸，大嘆「前方吃緊、後方緊吃」抹煞專案小組的努力。

據了解，黃姓分隊長、黃姓女警原同屬林口警分局偵查隊，發生館長案後，2人支援新北刑大，因同進同出，竟發生感情，當時同事忙於偵辦館長案，槍手背景、交往及清查竹聯幫寶和會等情資，且2人表現正常，根本不知道2人辦案辦到床上。

黃妻控訴，黃女明知丈夫已婚，2人卻在2020年10月、12月間在住處等地發生性行為，破壞家庭圓滿、造成她精神上痛苦，侵害她配偶權，事後與黃男離婚，對黃女提出50萬精神撫慰金。

黃女辯稱，自己和黃男同為為新北市警林口分局偵查隊刑警，偵辦館長槍擊、竹聯幫寶和會組織案等社會矚目案件，須密切調查等互動，但沒有逾越正常男女關係。

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