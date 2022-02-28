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    首頁　>　新北市

    三重惡煞撂人上門討債 多刀砍死好友被逮送辦

    新北市三重發生殺人案，張姓男子遭友人許男撂來6人，到住處砍殺他多刀不治，警方逮捕7名殺人嫌犯；圖為案發現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重發生殺人案，張姓男子遭友人許男撂來6人，到住處砍殺他多刀不治，警方逮捕7名殺人嫌犯；圖為案發現場。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/28 10:20

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重發生惡煞上門砍殺案，造成張姓死者左胸、腋下、背部身中6刀、多處遭打傷，送醫不治，警方趕到，逮捕在場許姓主嫌及王姓同夥，陸續逮獲5名在逃嫌犯，警方調查，張姓死者與許姓主嫌是好友，許嫌近來受託向張男催討一筆58萬債務，引發許嫌不滿兩人互嗆，許嫌憤而撂人上門尋仇，遭圍毆的張男身中6刀不治，警方研判左胸、腋下多刀致命，全案依殺人罪嫌送辦。

    據了解，這起殺人案發生在26日晚間7時許，三重長榮路發生一處民宅，警方到場時，發現張男倒在血泊中，涉案的36歲許姓主嫌、30歲王姓男子在場，警方初步了解、查訪，發現許嫌與張姓死者為好友，許嫌替人向張嫌追討一筆債務，死者要許嫌別管，反倒引起許嫌不滿，雙方互嗆積怨。

    26日晚間許嫌憤而找來兩名陳姓、蕭姓、李姓、楊姓、及王男，連同他共7名惡煞，到張姓死者住處討一口氣；據了解，7名惡煞分乘兩車到場，下車後持刀、棍朝落單張男狠砍殺，讓張男無力抵抗，沒幾分鐘身中多刀倒地，鄰居、家人聽見打鬥、叫罵聲報警，張男到院被檢查出左胸2刀、左掖下2刀、背部2刀等多處刀傷，到院急救一天餘不治。

    警方到場，依現行犯逮捕許嫌、王嫌2人，續追另在逃5嫌到案，查扣兇刀等證物，全案依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。（10:37更新）

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