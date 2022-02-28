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    參選新北市長連任？ 侯友宜：把握本屆任期最後1年做事

    新北市長侯友宜接受電台專訪，被問到是否參選新北市長連任，侯友宜說，他會把握這屆任期最後一年努力做事。（圖擷取自網路畫面）

    新北市長侯友宜接受電台專訪，被問到是否參選新北市長連任，侯友宜說，他會把握這屆任期最後一年努力做事。（圖擷取自網路畫面）

    2022/02/28 09:55

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今年底將舉行縣市長選舉，新北市長侯友宜今天被問到是否爭取參選連任，他仍未鬆口，侯友宜表示，距離選舉、投票還有很長一段時間，他不希望這麼早談論選舉和政治，今年是他這屆任期最後1年，他會拚出更好的成績，才對得起市民的託付。

    侯友宜今天接受電台專訪，暢談過去3年多來市政建設的推動與願景，包括整頓五股垃圾山為「五股夏綠地」，塭仔圳開發案啟動等，主持人黃暐瀚詢問，未來是否繼續為新北市民做事、守護新北市？

    侯友宜回應，他從擔任基層刑警開始，沒想過自己會當大隊長、刑事局長甚至警政署長，不管換到哪一個職位，最重要的認真做事，就算沒有任何職位，也可以關心很多事情，他今年還是先把市長的角色先做好，只要努力做事，就可以守護國家，他永遠愛台灣這塊土地，這是他不變的初心。

    侯友宜說，市民選他當市長，1屆任期是4年，今年剛進入第4年，不希望這麼早談論選舉和政治，而把人民託付給他的時間浪費掉，現在才2月底，距離選舉、投票還有很長一段時間，不要談對人民沒有助益的事情，他會把握最後1年，努力做到任期屆滿，拚出更好的成績，才對得起人民的託付。

    至於下一個4年何時做決定？侯友宜表示，許多事情難以預測狀況，沒有人可以預測明天的太陽是否看得到，他是很務實的人，唯有把握當下、努力做事，盡到自己的責任，至於未來怎麼樣，不是他能決定的。

    黃暐瀚追問，萬一國民黨選策會詢問參選連任意願？侯友宜說，現在沒有人問，時間還早，他認真做事就好。

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