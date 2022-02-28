被問烏俄戰爭如何安民心 侯友宜：國家內部團結、平常做好準備

新北市長侯友宜今天接受電台專訪，提及烏俄戰爭議題，他呼籲國家要團結一致。（擷取自網路畫面）

2022/02/28 09:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕烏俄戰爭爆發後，許多民眾擔心兩岸情勢緊張，台灣可能會成為下一個烏克蘭。新北市長侯友宜今天被問到該如何安定民心？他表示，沒有一件事情可能或不可能發生，平常要做好所有的準備，除了國家內部團結，執政者折衝要有智慧，談判需要勇氣，面對國家生存要有捍衛的能力。

侯友宜今天接受電台專訪，談及烏俄戰爭議題，他表示，這段時間以來民眾的恐慌以及擔憂的事情，他完全可以理解，戰爭殘酷無情，一旦發動戰爭，摧殘無數生命，造成許多家庭一輩子永遠無法彌補的傷害，中華民國身為全世界的一份子，面對現有的國際氛圍，對於發動戰爭、破壞和平者，必須予以譴責、共同制裁。

侯友宜說，保衛中華民國，守護家園與人民，是他擔任公職以來不變的職志，這與他當刑警時，拿起槍面對歹徒是一樣的心情，雖然一個是對外、一個是對內，但是沒有安內，哪有辦法攘外？國家一定要團結凝聚在一起。

他談到，自己在警界從最基層的刑警歷練到最高職位的警政署長、中央警察大學校長，到一定的年齡才出來選舉，之所以選擇走政治這條路，最重要的是為人民做事，捍衛國家、守護人民，他不喜歡無謂的政治對立與衝突，讓國家內耗，國家最重要的是團結。

侯友宜有感而發表示，看到別人發生的事情，我們要深刻謹記在心，此時此刻唯有好好地愛國，凝聚所有力量，國家才有機會，自己的實力要靠自己壯大，不能只想要依賴別人。

主持人黃暐瀚詢問，即使內部團結，仍有很多民眾會擔心戰爭，執政者該如何安民心？

侯友宜說，沒有一個事件可能或不可能發生，平常應該做好所有準備，從內心團結在一起，執政者折衝要有智慧，談判需要勇氣，面對國家生存要有決斷、捍衛的能力，這才是我們該做的事情。

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