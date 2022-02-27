皮夾放咖啡店椅子上失竊 星巴克無保管責任判免賠確定

吳姓消費者到星巴克咖啡店，皮夾放在椅子上被偷走，認為店家未善盡保護消費者責任，提告求償；高等法院認定，未交付星巴克保管，判免賠確定。（情境照）

2022/02/27 20:59

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓消費者到新北市板橋車站內的星巴克咖啡店，皮夾放在椅子上被偷走，報案後，警方順利逮捕才出獄8個多月陳姓慣竊法辦；吳男認為，星巴克未善盡保護消費者責任，一併提告求償；高等法院認定，吳男的皮夾是在自己的保管中遭竊，並未交付星巴克保管，故判決星巴克無賠償責任確定。

判決指出，陳男有多次竊盜紀錄，最近的一次才於2019年7月1日執行完畢出監，陳男在此案中應賠償吳男損失6萬1900元。

2020年3月22日上午9時30分，陳男到新北市板橋車站內的星巴克咖啡店內，趁吳姓男子不注意之際，竊取椅子上的皮夾，內有現金、iCash卡（餘額3千多元）、玉山銀行金融悠遊卡（餘額儲值金3千多元）、多家銀行信用卡、身分證和健保卡等物，立即逃離。

吳男發現後報警，警方循線查獲陳男到案，但陳男已將現金、儲值卡等有價值物品花用完，陳男坦承竊盜犯行，但現金部份，否認有吳男所指稱多達5萬多元，陳男仍被依盜竊盜罪判刑4月徒刑定讞，可易科罰金12萬元。

吳男另提出刑事附帶民事賠償，他認為，陳男未於星巴克咖啡店內消費，卻能隨意進入店內竊取他的皮夾，顯然未對顧客盡到保護其安全義務，以致於他皮夾失竊，對陳男、星巴克連帶求償其損失6萬1900元。

高院民事庭審理時，陳男同意陳男的請求賠償，但他目前在監服刑，需服刑出獄後才有辦法賠償；星巴克公司則辯稱，店內顧客的貴重物品需先交付店家保管，才有保管責任，但吳男並未請店家代為保管，因此店家沒有侵權行為損害賠責任。

高院審理指出，依民法第607、608條等規定，比如金錢、珠寶．有價證券或其他貴重物品，應該事先報明其物的性質和數量，並交付店家（如飲料店、浴堂或其他類似揚所的商家）保管，否則，即使在店內發生毀損、遺失、被竊等情事，店家並無損害賠償責任。本案中，吳男將其皮夾放在椅子上的背包內時，遭陳男偷竊，顯然是在吳男的保管中遭竊，並交付星巴克店家保管，因此星巴克並無損害賠償責任，僅判陳男應單獨賠償吳男6萬1900元確定。

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