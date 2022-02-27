盤點新北特色公園 大小朋友可遊樂也可賞櫻

新莊頭前運動公園的「樹梢觀察站」。（新北市綠美化環境景觀處提供）

2022/02/27 16:08

〔記者邱書昱／新北報導〕揮別陰雨天氣，到公園迎接暖陽。新北市綠美化環境景觀處趁著連續假日推薦有趣的景點，像是富有人文歷史的淡水和平公園、森林系打造的萬坪公園，以及穿梭在大自然的新莊頭前運動公園，都非常適合大小朋友來訪。

景觀處介紹，淡水區和平公園的滬尾藝文步道，是由區公所與淡江大學合作，收集國内知名藝文創作者以淡水為主題的創作設置在步道中，在藝文創作的薰陶下連散步都變得很知性。

樹林的萬坪公園森林系遊戲場，面積更達2千平方公尺，裡面有讓不同年齡層都可以使用的滑梯、擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索及攀爬網等特色共融遊具，家長帶著家裡精力旺盛的小孩來這裡放電時，還可以在旁邊享受都市中的綠意盎然、賞櫻花。

另外，新莊頭前運動公園則是打造一座讓孩童穿梭在大自然遊戲場，裡面有一個「樹梢觀察站」讓兒童可以俯瞰整個遊戲場，還結合攀爬及互動功能，同時也設置身心障礙兒童也能使用的設施，還有給青少年訓練肌耐力及協調的天梯體能組，每個族群都能在這裡一起遊戲，透過良好的遊戲互動，學習到尊重他人及幫助他人的同理心。

景觀處強調，為提供市民更完善且安全的休憩空間，市府成立跨局處工作小組推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，積極改造新北公園。

淡水和平公園內的滬尾藝文步道。（新北市綠美化環境景觀處提供）

樹林的萬坪公園。（新北市綠美化環境景觀處提供）

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