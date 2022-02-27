大都會公園滑草場滑來一支iPhone 男撿起恐吃侵占官司

新北市林姓女高中生到三重大都會公園滑草場遊玩，手機不慎遺失遭林姓男子撿走不還，她PO網喊話並提告。（記者吳仁捷擷取自臉書）

2022/02/27 16:43

首次上稿15:05

更新時間16:43（更新男子將手機送到警局，失主已領回手機）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名林姓女高中生到三重大都會公園滑草場遊玩，手機不慎滑落草坪底部，恰巧許姓男子跟友人母女到該處遊玩，他見滑來一支手機順手撿起，林女事後驚覺手機遺失報案，並PO網向拾獲手機許男喊話儘速歸還手機，許姓男子今天將手機送回警局，失主開心領取，因她已提告，警方依法辦理，許男今晚將到案，配合釐清案情。

「這位爸爸…你撿走我的手機還說沒看到…請你趕快歸還…」，林女PO文指稱，她25日到大都會公園滑草坪遊玩，但她掉落的iPhone 11紫色手機遭一名父親撿走，警方詢問後還沒看到，請他趕快歸還，還說「我已經報警了，你的老婆和小孩都說你有撿到手機，你卻說沒有；影片內明明就是你拿走的，拿了還不還，身為人父 你的行為很糟糕哦！」

二重派出所表示，林姓女高中生25日晚間到熊猴森樂園滑草場遊玩，當時林女到滑草坪中段攀爬繩索，手機不慎從口袋滑落，她發現打工賺來的手機遺失，到熊猴森樂園服務處詢問，調閱監視器，發現她的手機遭一名男子撿走報警侵占遺失物。

拾獲林女手機的許男，今天上午不具名將手機送到海山警分局新海派出所，經比對確認就是林女遺失的手機，警方通知她手機尋獲後，由母親、阿姨陪同，開心領回遺失手機；至於侵佔遺失物部分，40歲許男是跟38歲女性友人及其女兒到該處遊玩，監視器畫面中，許男拾獲手機後，四處張望沒看見失主，因友人女兒在旁呼喊，他順手把手機放入口袋後離去。

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